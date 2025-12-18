我的頻道

老豫園聖誕團圓宴 本幫佳餚溫暖節慶餐 全店接受OTC卡及糧食券消費 歡迎蒞臨

紐約訊
老豫園佳節套餐是滿足全家老小及朋友相聚最兼具美味與經濟的好選擇。
節慶腳步接近，法拉盛知名江南餐館「老豫園」今年聖誕推出限定團圓宴，以多道經典本幫菜與傳統江南冷盤為主軸，呈現南方家鄉味兼具節慶儀式感的一桌好菜。店家表示，希望在一年最溫馨的時刻，讓僑胞透過一道道熟悉的風味，與家人共享團聚時光。現在，老豫園全店接受OTC卡及糧食券消費歡迎蒞臨。

老豫園以江南傳統菜聞名，尤其擅長本幫料理的醬香與火候。今年聖誕宴套餐僅$198起至$398，分為 4–6 人、6–8 人與 8–10 人三種選擇，菜色豐富、份量充足，適合家庭聚餐、公司小聚與節慶款待。老豫園結合多款鎮店名菜，其中包括深受顧客喜愛的招牌紅燒肉，以傳統本幫手法慢火燉至入味，肉質軟糯、肥瘦分明，甜中帶鹹，肥而不膩、是許多食客眼中的「必點料理」。節慶主菜中，獨具江南特色的松鼠魚也備受矚目，以去骨整魚裹漿油炸，外酥內嫩，形如松鼠；佐以酸甜醬汁，更添節日餐桌的色彩感，向來是家庭聚會的亮點之一。

老豫園今年挑選了最具江南代表性的經典冷盤搭配。醉雞以紹興酒長時間浸泡，香氣醇厚、肉質細嫩；芝麻燻魚外層酥香、醬汁濃郁，冷食更能凸顯本幫風味；而冰糖桂花糯米藕則以桂花清香與冰糖甜味相融合，入口香軟，是節慶餐桌上不可缺少的甜口前菜。

配合氣候的冷峻，老豫園也特別規劃多款深受家庭聚會喜愛的砂鍋料理。熱騰騰上桌的砂鍋魚頭-鮮香濃郁，湯底以魚骨與蔬菜熬製；什錦砂鍋則結合多樣時令食材，呈現冬季暖胃的滋味；而本幫栗子活雞煲將栗子的甜香和土雞的鮮味交融，讓人一嚐便感受到濃濃的節日氣息。

海鮮與熱炒方面，老豫園同樣展現江南料理講究「鮮」的特色。水晶蝦仁選用新鮮大蝦，以文火快炒，色澤透亮如玉；韭黃鱔絲則以江南經典刀工與火候見長，滑嫩鮮香；而象徵節慶喜氣的鹹蛋黃雙龍炒年糕更為餐桌增添節日寓意。為了讓不同人數的聚會都能享用一桌道地江南宴，三種聖誕套餐不論是小家庭聚餐到大型團圓宴皆可選擇。節日期間訂位相當踴躍，建議民眾提前預約，以確保座位。

老豫園表示，「老豫園希望將傳統江南味帶到紐約，讓客人在異地也能感受到家的味道。每道菜都經過精心設計，從食材挑選到火候掌控，都是為了保留最原汁原味的江南風味。」配上餐館溫馨的內部布置與親切的服務，讓民眾在紐約真正感受到「一道菜，就是一段回憶；一桌飯，就是一個節日。」老豫園在法拉盛緬行中國銀行旁。地址：42-35 Main St. , Unit 1M Flushing 電話:718-762-2222。

法拉盛 糧食券

霍楚下月簽提案 紐約州將允許末期病患「醫療善終」

賭場將帶來收入 MTA切勿忘通勤族
