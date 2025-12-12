沈永欣醫生加盟法拉盛「紐約綜合疼痛管理中心」。

由任雅力醫生(ALEXANDER RANCES, D.O.)主持的法拉盛 「紐約綜合疼痛管理中心」，採用新一代痛症管理和治療方法，深得患者歡迎。今年前些時候得到沈永欣醫生(Dr. Stephanie Shen)的加盟，加強了對痛症患者的服務。與任醫生一樣，沈醫生亦屬於華人社區的新一代痛症專科醫生，都極具親和力和關愛，誠心為患者提供各種痛症治療的建議和方法，幫助找到最佳治療方案，改善生活品質。

沈永欣醫生出生於華裔家庭，成長於布朗士 ，年少時常與父母週末訪問法拉盛的印象依舊清晰。她喜歡這裡的煙火氣，對加入法拉盛的醫療服務十分興奮和期待，她是一位致力於改善慢性疼痛患者生活質量的介入性疼痛專家，為受到疼痛困擾的人士提供以同情和關愛為基礎的護理，並採用經過驗證的方法來改善他們的功能和生活質量。

沈醫生在紐約大學醫學院獲得了醫學博士學位。在明尼蘇達州著名的Mayo Clinic完成了四年的麻醉學住院醫師培訓，並獲得與Mayo Clinic醫院的疼痛專家在本院及其他州分院共同培訓的機會。隨後她在紐約市的西奈山醫院完成了一年的介入性疼痛管理專料培訓。除此之外,沈醫生還曾在台灣的國立台灣大學醫學院附設醫院和三軍總醫院參與醫學研究。沈醫生在麻醉學和疼痛醫學領域均獲得相關醫學認證。

沈醫生採用綜合性鎮痛方案，整合先進技術、循證治療及提供全方位以患者為本的關懷。由於瞭解移民群體在醫療方面所面臨的特有挑戰，她致力於為患者提供充滿同情心、便利性和具有語言意識的醫療服務，確保患者能夠被傾聽和被理解。與任雅力醫生一樣，她的目標是讓患者充分瞭解疼痛管理及整體健康。專治疾病與治療方案: 頸椎及腰椎類疼痛，神經射頻消融術，關節 類疼痛，脊椎刺激療法，肌腱炎，脊體成形術(骨水泥)，消炎止痛針，富血小板血漿治療術等。

診所治療項目：脊椎骨折，坐骨神經痛，椎間盤突出，各種肩、頸、臂、手及髖、膝關節痛，肩周炎，癌症疼痛，內臟、盆腔痛，手術後頑固疼痛等。

最新的微創痛症手術，脊管減壓，脊椎骨擴張成形術，脊椎神經刺激，高頻脊椎小關節神經電療術，硬膜外和椎管內注射，脊椎關節封閉，各種神經阻滯，四肢關節注射，再生療法(血小板、幹細胞注射)，骨膠原注射等等。

「紐約綜合疼痛管理中心」法拉盛診所地址：133-38 41 Rd., Suite 2N, Flushing, NY 11355。電話：718-939-5200。曼哈頓：305 7th Ave., #13C, New York, NY 10001。預約電話：646-647-0022。網站：www.ipmny.com