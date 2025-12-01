紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止

紅藍卡年度開放註冊期於12月7日截止，聯合健康保險溫馨提醒紅藍卡受益人及其照護者把握最後時機，及時做出選擇、完成註冊。

聯合健康保險在此溫馨提醒紅藍卡 受益人及其照護者把握最後時機，為2026年計劃做出選擇、完成註冊。

隨著2025年《降低通膨法案》的實施，不少聯邦醫療保險 優惠計劃和D部分計劃已將自付費用由定額手續費轉為共同保險。而且，自付扣除金在紅藍卡D部份計劃中已越來越常見。因此，您的D部份處方藥費用可能會在2026年有所變動。如果您有自付扣除金，其金額可在您的承保證書(Evidence of Coverage, EOC)文件中找到。聯合健康保險的中文團隊能為您講解2026年聯邦醫療保險計劃和相應更新，向您提供可考慮的計劃選項，滿足您多方面的健康需求。

聯合健康保險是美國最大的健康保險公司之一，用心服務華裔社區超過30年。歡迎致電或到訪您社區附近的亞裔資訊中心，讓我們幫助您選擇最合適的計劃並完成重要的健保計劃註冊。

聯合健保華語專線：1-800-801-1900，亞裔資訊中心﹕

‧紐約曼哈頓(華埠) 堅尼路161號 (CP先進醫學X光中心旁)

‧紐約曼哈頓(華埠) 東百老匯35號

‧紐約皇后區法拉盛羅斯福大道136-02號 (新世界商城旁)

‧紐約布碌崙八大道 6402號G101室 (錦龍大廈)

‧紐約布碌崙 86街2115號 (86街與21大道交叉口)

‧新澤西愛迪生1715 Rt. 27, Edison, NJ 08817

‧新澤西博根350 Broad Avenue, Palisades Park, NJ 07650

星期一至五上午9時至下午5時，星期六(12/6)上午10時至下午4時。

計劃通過聯合健康保險公司或其關聯機構之一提供保險。對於聯邦醫療保險優惠計劃Medicare Advantage Plan和聯邦醫療保險處方藥計劃Prescription Drug Plan：上述公司是與聯邦醫療保險簽有合約Medicare Advantage 組織，並具有聯邦醫療保險核准的D部分贊助商。 根據本計劃是否與聯邦醫療保險續約，會影響您注冊參加本計劃的狀況。

福利、配套和/或設備因計劃/地區而異。限制、例外情況及/或網絡限制可能適用。