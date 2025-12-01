我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
紅藍卡年度開放註冊期於12月7日截止，聯合健康保險溫馨提醒紅藍卡受益人及其照護者把握最後時機，及時做出選擇、完成註冊。
紅藍卡年度開放註冊期於12月7日截止，聯合健康保險溫馨提醒紅藍卡受益人及其照護者把握最後時機，及時做出選擇、完成註冊。

聯合健康保險在此溫馨提醒紅藍卡受益人及其照護者把握最後時機，為2026年計劃做出選擇、完成註冊。

隨著2025年《降低通膨法案》的實施，不少聯邦醫療保險優惠計劃和D部分計劃已將自付費用由定額手續費轉為共同保險。而且，自付扣除金在紅藍卡D部份計劃中已越來越常見。因此，您的D部份處方藥費用可能會在2026年有所變動。如果您有自付扣除金，其金額可在您的承保證書(Evidence of Coverage, EOC)文件中找到。聯合健康保險的中文團隊能為您講解2026年聯邦醫療保險計劃和相應更新，向您提供可考慮的計劃選項，滿足您多方面的健康需求。

聯合健康保險是美國最大的健康保險公司之一，用心服務華裔社區超過30年。歡迎致電或到訪您社區附近的亞裔資訊中心，讓我們幫助您選擇最合適的計劃並完成重要的健保計劃註冊。

聯合健保華語專線：1-800-801-1900，亞裔資訊中心﹕

‧紐約曼哈頓(華埠) 堅尼路161號 (CP先進醫學X光中心旁)

‧紐約曼哈頓(華埠) 東百老匯35號

‧紐約皇后區法拉盛羅斯福大道136-02號 (新世界商城旁)

‧紐約布碌崙八大道 6402號G101室 (錦龍大廈)

‧紐約布碌崙 86街2115號 (86街與21大道交叉口)

‧新澤西愛迪生1715 Rt. 27, Edison, NJ 08817

‧新澤西博根350 Broad Avenue, Palisades Park, NJ 07650

星期一至五上午9時至下午5時，星期六(12/6)上午10時至下午4時。

計劃通過聯合健康保險公司或其關聯機構之一提供保險。對於聯邦醫療保險優惠計劃Medicare Advantage Plan和聯邦醫療保險處方藥計劃Prescription Drug Plan：上述公司是與聯邦醫療保險簽有合約Medicare Advantage 組織，並具有聯邦醫療保險核准的D部分贊助商。 根據本計劃是否與聯邦醫療保險續約，會影響您注冊參加本計劃的狀況。

福利、配套和/或設備因計劃/地區而異。限制、例外情況及/或網絡限制可能適用。

紅藍卡年度開放註冊期於12月7日截止，聯合健康保險溫馨提醒紅藍卡受益人及其照護者...
紅藍卡年度開放註冊期於12月7日截止，聯合健康保險溫馨提醒紅藍卡受益人及其照護者把握最後時機，及時做出選擇、完成註冊。

聯邦醫療保險 紅藍卡

上一則

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

下一則

55次通話僅12次成功 紐約市公立醫院多語種翻譯服務不力
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行
紅藍卡15款處方藥2027年降價 估計省下120億元

紅藍卡15款處方藥2027年降價 估計省下120億元
紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止

紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止
把握政策走向 | 選擇合適計劃2026 紅藍卡最新變動介紹會給您詳細資訊

把握政策走向 | 選擇合適計劃2026 紅藍卡最新變動介紹會給您詳細資訊

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
川普總統(左)與造訪白宮的紐約候任市長曼達尼握手。(路透)

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

2025-11-23 11:37

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企