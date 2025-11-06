「御瓷紋章」皇家瓷器收藏展世界日報五十周年慶隆重鉅獻　中西藝術交融的典藏盛宴

美國總統格蘭特粉彩魚盤 清光緒年間(約1879年)

為慶祝《世界日報 》創刊五十周年，本報文化藝廊特別推出融合中西藝術與歷史文化的「御瓷紋章」皇家瓷器收藏展，將於2025年11月14日至11月17日在世界日報大廈三樓「文化藝廊」盛大登場。開幕儀式訂於 11月14日下午3時舉行，誠摯邀請各界共同見證這場跨越文明、承載百年工藝之美的藝術盛會。

■ 瓷之雅韻：從泥火到藝術的永恆再生

瓷器，被譽為「來自泥土的詩」，是經烈火淬煉而誕生的藝術奇蹟。它不僅展現了華夏匠人的精湛技藝與哲思，更象徵著東方文明的溫潤與內斂。本次「御瓷紋章」展覽精選近百件橫跨數百年歷史的珍貴藏品，包含中國官窯為歐洲皇室及貴族特別訂製的外銷瓷、帶有歐洲皇室家族紋章的宮廷御瓷，以及歐洲皇家窯廠的典藏佳作。每一件作品皆流光溢彩，造型優雅，釉色潤澤，展現出前所未有的文化交融與審美對話。這些瓷器不僅是藝術的結晶，更是見證11至19世紀中西交流歷史的珍貴文物。

■ 收藏者的心路：從閩江之畔到紐約藝壇

展覽藏品均出自瓷器收藏家盧天發先生（字世龍，號澤之） 的珍藏。盧先生成長於福建閩江之畔，青年時期遠赴美國，白手打拼，憑勤勉與毅力在事業上取得成就。盧先生自1995年起，偶然結緣瓷器，自此對瓷藝世界一見傾心，深陷其中，三十年間遍訪各地、四方請益，潛心研究瓷器的歷史脈絡與文化價值，逐步建立起兼具藝術性與歷史性的收藏體系。

盧先生表示：「瓷器之美不僅在其形色工藝，更在於它所承載的文化意涵。瓷器不只是珍寶，更是中西文化交流與傳承的象徵。」他期盼藉由本次展覽，與社會大眾及同好分享這段跨越時間與文化的藝術旅程。

■ 「御瓷紋章」的寓意與展覽亮點

展名「御瓷紋章」寓意深遠。「御」象徵皇家御製、匠心極致；「紋章」則代表皇家血脈與文化象徵。這些瓷器往往由中國官窯燒製，再遠渡重洋送往歐洲宮廷，成為貴族宴席、婚禮與外交饋贈的重要禮品。

展覽中特別展出多件宋、元、明、清年間的外銷瓷及歐洲瓷，件件皆蘊含歷史故事與藝術價值。其中西方皇家御瓷的典雅莊重，也有浪漫華麗，更不乏古典氣質，與東方青花、粉彩、五彩的靜謐秀逸相互輝映，呈現出一場跨越文化疆界的視覺饗宴。

■ 藝術與傳承：世界日報五十年的文化初心

《世界日報》自創刊以來，始終以推廣中華文化為使命。此次五十周年慶典特別策劃「御瓷紋章」皇家瓷器收藏展，不僅是對歷史的回顧，更象徵報社與社區共同走過半世紀的文化旅程。觀眾將彷彿步入一場穿越時空的文化之旅，與古今對話，與藝術共鳴。

這場以瓷為媒、以藝會友的文化饗宴，將為紐約華人 社區注入一抹典雅的人文光彩。每一件瓷器，都是一段歷史的低語，一份文明的延續。誠摯邀請各界人士蒞臨參觀，共同欣賞這場跨越時空、融合東西之美的藝術盛典。

展出時間：2025年11月14日-11月17日

10:00 AM-5:00 PM

開幕儀式：2025年11月14日 3:00 PM

展出地點：世界日報大廈三樓(文化藝廊)

141-07 20th Ave., Fl3

Whitestone, NY 11357

聯繫電話：718-746-8889 Ext 206

主 辦：世界日報

展出顧問：朱立業