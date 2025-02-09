慢性腎臟病新選擇！糖心腎FFL三護配方：小分子褐藻醣膠/藻褐素/肉鹼，減少腎臟負擔

慢性腎臟病 (CKD) ：隱形危機，不可忽視！

慢性腎臟病 (CKD) 由於早期幾乎沒有明顯症狀，所以被稱為「沉默的殺手」，一旦腎臟出現問題，等到發現時腎臟已有一定的損傷，往往已進入中晚期，常需要透析或腎臟移植，嚴重時恐導致致命風險。根據統計，全台慢性腎臟病人口已突破200萬人，甚至有逾9萬洗腎人口，洗腎率全球第一。倘若，腎病合併有糖尿病 與心血管疾病 者風險更高，顯示出這三種疾病的密切關聯性。

2023年美國心臟協會(American Heart Association, AHA) 提出「心血管-腎臟-新陳代謝症候群」這個名詞，簡稱CKM症候群，揭示了腎臟病、糖尿病與心血管疾病，會共享危險因子互相影響彼此。由此可見，腎臟病不是單一疾病，而是與血糖 、血壓、血脂相關的「糖心腎症候群」三病共護問題，必須共同管理並行照護，才能有效減緩腎臟損壞。

近年來，除了飲食控制與服用藥物外，科學研究也發現某些天然活性成分，如小分子褐藻醣膠（Fucoidan）與高穩定藻褐素（Fucoxanthin），對延緩腎功能退化、減緩腎纖維化及保護腎功能具有良好的潛力。透過適當的保健營養介入，有助於降低腎臟負擔，為慢性腎臟病的管理提供新選擇。

三病共護：腎臟、心臟與血糖，三者緊密相連！

糖尿病：高血糖會損傷腎絲球，導致糖尿病腎病變（DKD）。

糖尿病有如全身器官泡在糖水裡，長期高血糖會造成腎絲球受損，過濾率降低，若持續惡化恐會讓腎絲球纖維化，導致糖尿病腎病變 (DKD)。另外，血糖過高也會引起血管內皮發炎、血管壁彈性降低，引起動脈粥狀硬化，甚至導致腦中風 等心血管疾病。

心血管疾病：腎臟病與心臟病密切相關，CKD 患者心血管風險高。

心臟負責供血至全身，當心臟受損會讓腎臟供血不足，產生腎損傷，造成腎臟病，再者，心臟疾病患者，身體本身多有水分滯留的狀況，而鬱血容易影響腎臟血流，也會導致腎臟功能的惡化。另外，當血脂過高除了容易引起胰島素阻抗，造成血糖異常以外，也與心臟疾病、腦中風、心肌梗塞等息息相關。

腎臟病：腎功能下降會影響全身代謝，增加心血管疾病與糖尿病的風險。

倘若腎臟受損造成過濾功能下降，因此體內血糖代謝將更為紊亂，對胰島素敏感度降低，讓血糖更不易控制，尤其洗腎患者中有超過50%以上是因糖尿病引起。另一方面，腎臟病也會導致體液及電解質失衡，恐會讓鈉離子及水分滯留在血管內難以排除，造成血壓上升、增加心臟負擔，引發中風與心血管疾病風險。

綜合上述醫學理論推知：有糖心腎症候群的人，不能只是偏重單一器官保養，必需同時控制血糖、血脂及血壓，再加上選擇適當補充特殊機能營養素，才能有效降低腎臟病變風險。

小分子褐藻醣膠與高穩定藻褐素的腎臟保護研究

台灣衛生福利部雙和醫院腎臟科研究員陳正憲博士進行腎臟相關研究已逾十年，表示慢性腎臟病治療時使用的藥物，多半無法遏止腎臟病變，僅能延緩病程，無法解決腎臟衰退的根本問題，建議高危險族群如：糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病、慢性病家族史者，除了遵從醫囑、定期追蹤檢查以外，也可透過良好生活作息、規律運動及營養保健品來做日常護腎保養。

小分子褐藻醣膠（Fucoidan）：阻止腎臟纖維化進程

陳正憲指出，腎小管間質纖維化被認為是慢性腎臟病惡化的關鍵，與腎功能的喪失有很高的關聯性。一般來說，腎臟不會今天好好的，隔天馬上纖維化！研究顯示：小分子褐藻醣膠具抗發炎及對抗腎纖維化作用，有如一把鑰匙能抑制纖維化的啟動開關，減少膠原蛋白堆積，對腎病極具助益，幫助腎臟維持在健康狀態。

研究結果發現：小分子褐藻醣膠可以抑制CD44訊號傳遞，降低纖維化進程的關鍵因子，如β-連環素 (β-catenin) 和轉化生長因子 (TGF-β)，進而降低腎臟內膠原蛋白累積，減緩腎臟纖維化的發生。簡單來說，小分子褐藻醣膠可以阻斷腎臟纖維化的啟動開關，抑制腎細胞過度修復與分泌膠原蛋白，減少腎臟組織僵硬化，保護腎功能 (2017, Scientific Reports)。

高穩定藻褐素（Fucoxanthin）：減少腎細胞凋亡，強化腎功能

腎臟細胞每天都在老化，慢性發炎與毒素堆積會加速細胞凋亡，進而影響腎功能。如果腎臟持續老化或腎小管凋亡比例偏高，就會產生腎纖維化，慢慢喪失腎臟功能。研究顯示，高穩定藻褐素能提升細胞耐受度，同時減少腎細胞凋亡，幫助穩定腎臟。

經陳正憲博士研究發現：高穩定藻褐素可以促進 Na+/H+ 交換蛋白 1 (NHE1) 的生成，這種蛋白有助細胞調節酸鹼平衡與增加細胞的耐受性，進而抑制細胞凋亡。另一方面，高穩定藻褐素也會活化過氧化體增殖劑活化受體 (PPARα) 表現，提高腎小管內的NHE1表現，降低腎小管細胞壓力，減少細胞凋亡的發生。再者，高穩定藻褐素可以促進抗凋亡蛋白 Bcl-xL 的表現，同時降低促進細胞死亡的 caspase-3 活性，延長細胞壽命。整體來說，慢性腎臟病的小鼠於補充高穩定藻褐素後，明顯減少腎小管細胞凋亡，讓腎臟功能獲得改善 (2020, European Journal of Pharmacology)。

綜合效益：小分子褐藻醣膠與高穩定藻褐素，加肉鹼護腎效果更佳！

護腎要升級，肉鹼不可少！肉鹼是人體需要的營養素，可將脂肪酸轉送到細胞內的粒腺體產生能量，所以缺乏肉鹼容易疲倦，雖然肉鹼不能遏止腎臟纖維化，不過肉鹼的補充卻可促進腎臟發揮更大的功率。

腎臟是肉鹼製造工廠，一旦腎臟受損，就會減少體內合成來源，就需靠肉類、牛奶、海鮮等蛋白質食物補充，只是，腎臟病患不能食用大量肉類，因此這類族群普遍都有缺乏肉酸的情況。陳正憲從實驗發現：如果將小分子褐藻醣膠、高穩定藻褐素及肉酸加在一起，能有效提升腎功能，如今醫療單位也已開始進行人體臨床試驗，若成果如預期所測，將是慢性腎臟病病患的一大福音。

陳正憲表示慢性腎臟病目前沒有理想的治療藥物，現今使用的藥物僅能延緩病程，無法改善腎功能衰退的根本問題。根據多年來的褐藻的研究成果，陳正憲將小分子褐藻醣膠、高穩定藻褐素及肉酸組合成FFL三護配方，並餵食慢性腎臟病小鼠連續8週，結果發現FFL三護配方不會影響肝臟功能具食用安全性，且小分子褐藻醣膠與高穩定藻褐素兩者搭配使用，比起單獨使用更能減少腎臟纖維化，降低血中腎臟指標（肌酸酐與尿素氮），表示可以提升腎臟排毒能力。另一方面，雖然肉鹼本身無法直接減少腎臟纖維化，但它能進一步增強褐藻的效用，使腎臟功能恢復得更快。此外，FFL三護配方還可降低過氧化氫（H₂O₂）造成的細胞損傷，減少腎小管細胞的自由基（ROS）與凋亡，有助於延緩腎病惡化。綜合上述，糖心腎FFL三護配方的完美搭配，能提供更強的腎臟保護作用，對慢性腎病極具幫助。

獲獎肯定：糖心腎FFL三護配方的臨床價值

在台灣，小分子褐藻醣膠及高穩定藻褐素於2008年早期開發的傳統萃取技術，由於無法有效去除雜質，所以除了機能成分會與雜質交錯，難以發揮活性外，雜質內含有較高蛋白質、單糖、蔗糖、脂肪，其在慢性病腎臟病及醣心腎症候群輔助上難以應用。2020年後，台灣生技業者透過新製程升級研發出二代小分子褐藻醣膠及二代高穩定藻褐素，此新技術運用多道萃取程序，去除多餘雜質讓整體效能更為提升。

2024年，台灣生技業者展現轉譯醫學科研精神，依據糖心腎FFL三護配方之文獻成果，結合二代小分子褐藻醣膠、二代高穩定藻褐素與肉鹼，開發出護糖、護心、護腎的保健配方，該產品以陳正憲博士的多篇科研文獻為基礎研發，並已通過醫學中心人體臨床試驗IRB審查及取得台灣品質標章肯定，充分展現該配方於臨床輔助治療上的應用潛力。

目前進行中的第一階段一年期人體臨床試驗研究，主要針對因糖尿病所引起的腎病變患者，雖然研究仍在進行，但已觀察到數個測試者顯現出非常正面反饋，後續將持續臨床研究驗證。

保健食品眾多，挑選上最重要的是產品安全性與保健效能。若能透過嚴謹的科研基礎及高標準的檢測，才能確保食用者安心並實際受益。值得一提的是，糖心腎FFL三護配方上市不到一年便掀起熱潮，廣受好評！許多有長期保養需求的消費者一試成主顧，持續回購，口碑熱烈發酵中。

結論與建議

慢性腎臟病應整合糖尿病與心血管健康管理，採取「糖心腎症候群之三病共護」策略。小分子褐藻醣膠、高穩定藻褐素已有數十篇文獻佐證具調控腸泌素、保護胰島細胞、改善心室肥大與纖維化等護糖、護心作用，若再加上與肉鹼組成的糖心腎FFL三護配方，更能強化腎臟保護機制，於提升腎功能與降低腎病變風險方面展現良好效果。糖心腎FFL三護配方不僅具有科研成果與獲獎肯定，迄今也已開始進行為期一年的人體臨床試驗，顯示產官學界的高度肯定與認可，更提供給糖心腎症候群的保健需求者一項嶄新選擇。

有關更多糖心腎FFL三護配方的研究與應用，請訪問https://bit.ly/3Wnrx1f