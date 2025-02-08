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三大危險時段需加提高警惕讓心臟安全過冬

紐約訊
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百康仁德醫生集團心臟專科傅明珠醫生提醒長者、心血管疾病患者及民眾，冬季寒冷天氣格外當心，以減低發病風險。
百康仁德醫生集團心臟專科傅明珠醫生提醒長者、心血管疾病患者及民眾，冬季寒冷天氣格外當心，以減低發病風險。

冬季氣溫驟降，心血管疾病的發病率顯著增加。寒冷天氣某些時段更是發病高峰期，長者和心血管疾病患者尤其要當心。

紐約百康仁德醫生集團（rendr）的心臟專科醫生傅明珠（Thinzar Shwe, DO）表示，冬季氣溫驟降時是心血管疾病爆發或症狀惡化的高峰期，心血管疾病患者、「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）患者，以及長者都是高危人群。尤其在以下時段，大家要格外當心：        

1. 每天早上6點至12點。早晨起床後，人體分泌腎上腺素等壓力激素，導致血壓上升，再加上整晚沒喝水，血液比較濃稠，容易發生栓塞。

傅明珠醫生建議，大家起床後動作最好輕柔、緩慢，還要及時補水。高血壓患者最好諮詢醫生，是否要在睡前服用長效降壓藥，以更好地控制第二天清晨的血壓。      

2. 年節宴會暴飲暴食後。為了消化食物，大量血液會向胃腸轉移，供應心臟的血液相對減少，從而加重心肌缺血。如果攝入太多脂肪，還可能導致血液黏稠度增加，促進血栓形成。

傅明珠醫生建議，每餐最好吃七八分飽，並控制進食過多肥肉、動物內臟等高甘油三酯、高膽固醇的食物。                                        

3. 用力排便時。用力排便時，大家往往屏住呼吸，使腹壓升高，進而引起血壓驟升，容易誘發心絞痛、心肌梗死及嚴重心律失常。

傅明珠醫生表示，即使大便乾燥難以排出，也不要過於用力，必要時可用開塞露等方法應對。為了防止便秘，平時最好適當多吃富含膳食纖維的新鮮果蔬和粗糧，日常還應多喝水、保持適量運動。

傅明珠醫生特別提醒，如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、惡心、極度疲倦、頭暈等症狀，可能是心臟病急性發作，應立即就醫。

從本月起，傅明珠醫生將在百康仁德艾姆赫斯特（Elmhurst）醫療中心提供心臟專科服務。該診所可提供心臟超聲波、心臟壓力測試和動態心電圖監測。艾姆赫斯特診所地址：百老匯大道82-55號（82-55 Broadway, Elmhurst, NY 11373），預約電話：（646）854-3611。

此外，傅明珠醫生還在以下兩家診所看診。皇后區診所地址：法拉盛38大道135-27號2樓（135-27 38th Ave, 2nd FL, Flushing, NY 11354），預約電話：（718）886-5068；唐人街診所地址：中央街168號2樓（168 Centre St, 2nd FL, New York, NY 10013），預約電話：（646）854-3622。

心血管疾病 高血壓 心臟病

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