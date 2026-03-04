曼哈頓堵車費 法院裁定維持收費 川普政府無權撤銷

曼哈頓堵車費計畫訴訟，法院裁定維持收費計畫，川普政府欲終止屬違法。(記者劉梓祁／攝影)

聯邦地區法院法官3日裁定，川普 (Donald Trump)政府試圖終止紐約市曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)計畫的行為違法，該計畫此前遭到川普政府持續逾一年的反對與施壓。

曼哈頓聯邦地區法院法官利曼(Lewis Liman)在長達149頁的裁決書中指出，聯邦政府無權單方面撤銷此前已批准的收費項目，其試圖取消計畫及隨後威脅削減紐約州 交通預算的做法均屬不當。

聯邦運輸部將上訴 霍楚：堵車費繼續實施

聯邦運輸部則表示不同意法院裁決，正考慮是否向第二巡迴上訴法院上訴。此外，仍有包括新澤西州及卡車協會提出的其它訴訟待決。

法官利曼在裁決中直言，聯邦政府去年2月19日發出的反對函件「幾乎是對合同義務最明確的否定與撤銷」，令人難以想像。

此前，堵車費計畫於2025年1月5日生效，由大都會運輸署(MTA)負責運營。根據規定，高峰時段進入曼哈頓60街以南區域的多數車輛需繳納九元費用，貨車最高達21.60元；夜間收費則對一般車輛減至2.25元。

州長霍楚(Kathy Hochul)等支持者一直稱，該計畫旨在緩解交通擁堵並為公共交通系統籌集資金。數據顯示，實施首年已有約2700萬輛車輛減少進入收費區域，相當於每日減少車流量約7萬3000輛。

去年2月，在收費實施數周後，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)要求紐約州府停止執行該計畫，稱其超出聯邦授權範圍。川普總統則在社交媒體宣布「堵車費已死」，並稱紐約「獲拯救」。

對此，州長霍楚和MTA隨即提起訴訟，強調該計畫已在拜登(Joe Biden)政府時期經過完整審查並獲批准。

判決公布後，霍楚在聲明中表示，法院裁決清楚表明川普政府「踐踏紐約州自治權的非法企圖徹底失敗」。她強調，「堵車費合法、有效，並將繼續實施。攝像頭不會關閉」。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)則表示，法院清晰詳盡的裁決已消除疑問，堵車費「合法且行之有效」。他指出，實施以來交通流量下降、商業活動未受衝擊，並為交通系統升級提供關鍵資金。

法官法院還提及MTA已為該計畫投入巨額資金。MTA計畫利用收費收入發行市政債券，用於地鐵信號系統現代化、無障礙設施建設及第二大道地鐵延伸工程等項目。

數據顯示，收堵車費首年淨收入達5億6200萬元，超出目標6000餘萬元，預計未來數年將為公共交通系統籌措逾150億元資金。儘管如此，曼哈頓華埠等社區仍強烈反對此計畫，稱其減少遊人數量、增加經商難度。