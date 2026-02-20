我的頻道

法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法

記者高雲兒／紐約報導
在全市即將逐年擴發街頭攤販執照的政策背景下，早已被畫為「禁擺攤區」的皇后區法拉盛市中心，正面臨執法壓力與經濟疲弱的雙重挑戰。(記者高雲兒／攝影)
2月春節期間，皇后區法拉盛中心人流如織，流動攤販也大增。在全市即將逐年增發街頭攤販執照的政策背景下，早已被畫為「禁擺攤區」的法拉盛中心，正面臨執法壓力與經濟疲弱的雙重挑戰。地方民意代表與商業代表指出，若執法與配套措施未能同步強化，單純增加名額恐難改善現場秩序，甚至可能加劇商圈競爭與負擔。

春節以來，法拉盛居民都感覺到，原本就狹窄的行人道被攤位與排隊人龍占據，行人被迫走到車道，垃圾與紙箱堆積問題再度浮現。代表法拉盛的市議員黃敏儀表示，目前無證攤販的執法仍由紐約市清潔局(DSNY)與紐約市警察局(NYPD)共同負責，「情況未變。我們一直強調需要更多執法，而且執法必須更嚴格。現在仍然需要更多執法力量」。

2月春節期間，皇后區法拉盛市中心人流再創高峰，流動攤販數量亦隨之增加。(記者高雲...
紐約市議會去年底通過「Intro 431-B」法案，規定自2026年至2031年間，每年新增約2200張流動食品攤販執照，並於2027年一次性增加逾萬張一般商品攤販執照，旨在逐步消化多年積壓的申請名單，讓更多攤販進入合法體系。當時投下反對票的黃敏儀認為，必須先解決執法問題，再談增發執照。

她說，新法並未改變法拉盛市中心屬於「禁擺攤區」(no vending zone)的規定。她說，她的辦公室將在今年市府預算協商中，倡議增加全市負責攤販執法的人手，並優先配置於法拉盛等高密度商業走廊。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧則表達商圈的憂慮。他指出，目前法拉盛街頭近百個個攤販中，約九成屬無證經營。「執照增發後，合法攤販可能增加，但非法攤販未必因此消失」，他說，若執法未同步強化，對本已擁擠的街區而言，影響將更加明顯。

余鈿崧坦言，比起單純的攤販數量，他更擔憂整體經濟環境的惡化。疫情期間累積的家庭儲蓄已逐漸耗盡，不少家庭正以借貸支撐日常開支，「消費者在減少，商家的客戶基礎在縮小，很多店都在苦撐」。

他說，「如果在這種情況下再增加更多競爭，已經困難的小商戶壓力會更大」。他認為，社區發展必須在秩序、經濟與生計之間取得平衡，否則街頭問題恐將與經濟壓力相互疊加。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧坦言，比起單純的攤販數量，他更擔憂的是整體經濟環境的惡化。(記者高雲兒／攝影)
