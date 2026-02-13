13歲金嘉雯自費出版小說 創辦非營利組織推動亞裔閱讀

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
長島大頸南初的13歲華裔女生金嘉雯發起「亞裔童書故事計畫」(AAPI Stories for Kids)，與圖書館與學校合作設立專屬亞裔童書書架與推薦書單。(受訪者提供)
「那是我第一次在書裡看到自己。」長島大頸南初中(Great Neck South Middle School)的13歲華裔女生金嘉雯(Madeleine Chin)回憶，當她小學五年級讀到一本描寫華人家庭生活與文化細節的小說時，她才第一次在英文故事中找到與自身背景相呼應的角色。「那種被理解、被看見的感覺很重要」。

也正是這樣的經驗，讓她開始思考：如果自己直到五年級才讀到第一本以亞裔美國人為主角的書，那其他孩子呢？她認為，每個孩子都應該更早在閱讀中看見與自己相關的故事，而不是等到成長後才第一次被代表。

這個念頭，逐漸從閱讀延伸到創作。金嘉雯先後自費出版兩本英文小說「守護之石」(Protector Stones)與「聚光燈背後」(Behind The Spotlight)。在作品獲得讀者回響、甚至收到孩子來信表示受到啟發後，她意識到，寫作不只是個人興趣，也可能成為影響他人的力量。

金嘉雯已在紐約多所學校完成超過24場分享會，接觸2000多名學生，並捐贈超過70...
因此，去年她創辦非營利機構「用心閱讀組織」(Mindful Reading Inc.)，希望將閱讀與寫作的影響力擴大。起初，她只是向學校與資源較少的社區捐書，但在一次校園拜訪中，老師邀請她向學生分享寫作歷程，意外開啟了更多可能。從那之後，她開始走入教室舉辦講座，與學生面對面交流。

目前，她已在紐約多所學校完成超過24場分享會，接觸2000多名學生，並捐贈超過7000本書。她說，每當聽到學生表示想嘗試寫自己的故事時，都讓她覺得「真的正在發生改變」。

在推廣閱讀的同時，金嘉雯也將焦點放在文化能見度上。她發起「亞裔童書故事計畫」(AAPI Stories for Kids)，與圖書館與學校合作設立專屬亞裔童書書架與推薦書單。她已在大頸圖書館設立亞裔書架，為長島石岩圖書館(Shelter Rock Library)策畫亞裔書單，並在小頸94小學設立閱讀空間，還與南亞青年行動組織「SAYA」合作，在社區閱讀項目中建立書架。

大頸南初的13歲華裔女生金嘉雯已經出版兩本英文小說。(受訪者提供)
在繁忙的公益活動之外，金嘉雯還擔任學校學生會主席，也正在創作第三本小說。她為自己安排固定寫作時間，「把晚上七到八時當成寫作課，不能缺席」。透過時間規畫，她嘗試在學業、寫作與公益之間找到平衡。

談到希望帶給同齡人的訊息，她說：「年齡只是一個數字。只要有熱情並願意努力，就能為自己的學校或社區做出改變」。有意了解或參與「用心閱讀公司」(Mindful Reading Inc.)者，可瀏覽mindfulreading.org。

