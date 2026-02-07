跨信仰早餐會 曼達尼誓庇護移民

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)6日在曼哈頓紐約公共圖書館(New York Public Library)，參加2026年度跨信仰早餐會(Interfaith Breakfast)。(記者范航瑜／攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)6日在紐約公共圖書館(New York Public Library)，參加2026年度跨信仰早餐會(Interfaith Breakfast)。來自市內多個宗教團體的領袖與社區代表、民代及市府官員齊聚一堂，展現紐約多元宗教與文化共存的城市樣貌。曼達尼在會中宣布簽署新行政命令，進一步加強執行紐約州的移民庇護法。

跨信仰早餐會為市府每年舉辦的象徵性活動，邀請不同宗教與信仰背景的領袖共進早餐並交流公共議題，既促進宗教間的對話與團結，也常被視為觀察市府政策方向的風向球。出席活動的宗教界人士涵蓋天主教、基督教、東正教、猶太教、伊斯蘭教及錫克教等。藏傳佛教噶舉寧瑪傳承受戒僧人格傑·永嘉圖布仁波切(H.E. Gegye Yongyal Tulku Rinpoche)代表佛教界參與祈福儀式，為活動揭開序幕。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)6日在曼哈頓紐約公共圖書館(New York Public Library)參加2026年度跨信仰早餐會(Interfaith Breakfast)。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼致詞時表示，信仰為社會提供道德指引，而政府的責任在於透過制度與資源配置，讓公共權力用於保護與接納。曼達尼引用印度教經典「薄伽梵歌」指出，最高的使命在於看見眾生平等，將他人的喜樂與苦難視為自身感受。「當ICE助長恐懼與猜忌，在這座由移民與陌生人構成的城市，我們更應示範如何以同理心回應苦難，走出一條以慈悲作為行動核心的道路」。

曼達尼當天簽署行政命令，要求全面檢視各市府機構與移民相關政策，確保符合州法，並成立專責工作小組，統籌與移民及ICE相關事務。命令內容包括未持司法搜查令不得進入市府建築，包括學校、庇護所與醫院，同時強化個資保護，防止聯邦政府非法存取市民資料，並要求向市長提交公共安全稽核報告，確保關鍵機構遵守州的移民庇護法律。

完整的行政命令尚未對外公布，但初步看來，該命令主要是重申與執行現有的庇護城市政策，實質更多是制度性的加強與執行監督，並未超出現有法律。紐約作為庇護城市，法律已禁止ICE在未持司法搜查令的情況下進入市有建築。

市府同日也宣布啟動「了解你的權利」行動，向宗教領袖發放近3萬2000份手冊，轉交給各自會眾，內容說明市民在與聯邦移民執法單位接觸時享有的權利，包括保持緘默、諮詢律師及要求翻譯的權利。

