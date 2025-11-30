我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

曼達尼納反車派人士入交通委員會 恐將引發駕駛反彈

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福納斯長期倡議限制私家車輛使用道路，並積極發展公共交通和步行空間，他加入曼達尼的交通委員會團隊中，恐引發駕駛人士的反彈。(記者范航瑜╱攝影)
福納斯長期倡議限制私家車輛使用道路，並積極發展公共交通和步行空間，他加入曼達尼的交通委員會團隊中，恐引發駕駛人士的反彈。(記者范航瑜╱攝影)

候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)近期任命「交通替代」(Transportation Alternatives)執行長福納斯(Ben Furnas)，進入他的交通、氣候及基礎建設轉型團隊成員。福納斯長期倡議限制私家車輛使用道路，並主張發展公共交通和步行空間，其加入曼達尼團隊後提出的政策意見，恐將引發駕駛群體的強烈反彈。

福納斯本周獲任命，而在「交通替代」本月初已公布完整的「新政府交通藍圖」中，政策清單超過80項，包括在城市道路中央興建遊樂場，將周邊街道改造成死路(cul-de-sac)，以解決所謂的「遊樂場沙漠問題」；另一方面也主張在市內所有學校外推動「學校街道」，封閉校園周邊道路。

目前全市近3000所學校中，僅有72所採用此措施。此外，他們也希望在所有主要路線上增設公車專用道，模式類似於14街的「公車專用道」。藍圖也主張在地鐵站周邊「重新配置」大量停車位，改建成更寬的人行道、更大的公車候車亭、自行車停放架、座椅、「微型森林」甚至公廁。

曼達尼的競選政見主張免費公車，但據悉交通替代的政策要求遠超此範圍。市議員霍登(Robert Holden)批評，若新政府放任這些團體「把街道變遊樂場、向駕駛開戰」，將危害公共安全與生活品質。另一方面，現任市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)盛傳將在新政府中繼續任職，霍登稱羅格貴茲是有史以來最差的交通局長，並表示這顯示未來情況「可能非常糟糕」。

疫情期間飽受批評的露天街邊餐廳結構，也可能在曼達尼市府中全面回歸。批評者指出，交通替代與市府之間長年保持密切關係，而福納斯進入交接團隊，將讓該組織有能力在新市府的交通局中安插更多理念相同的人士。

面對批評，福納斯強調其政策對駕駛也有利。他表示，若更多市民能以公車或自行車出行，交通量減少後，仍需開車的人反而能更快、更安全地到達目的地。他接著以堵車費的效果為例，稱曼哈頓交通流暢度提升，縮短通勤時間。

曼達尼 地鐵站 堵車費

上一則

「遇上ICE」職場權益指南 紐約移民聯盟走訪商家貼告示

下一則

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

68歲榮民器捐救5人 讓愛不離開 女兒感謝「一技術」讓爸爸完整

68歲榮民器捐救5人 讓愛不離開 女兒感謝「一技術」讓爸爸完整
台師大美東校友會 新團隊就職

台師大美東校友會 新團隊就職
曼達尼過渡教育團隊無特許學校代表 家長不滿

曼達尼過渡教育團隊無特許學校代表 家長不滿
凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

凱盛欣榕律師樓一站式法律服務

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41
川普總統(左)與造訪白宮的紐約候任市長曼達尼握手。(路透)

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

2025-11-23 11:37

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉