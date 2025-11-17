車牌被冒用 史島9旬翁收數千元過路費與罰單

車牌被盜用的史島老翁(左)和女兒穆萊(右)。(取自穆萊Instagram帳號)

一位91歲的史島老翁通常僅在住宅附近開車，卻於近日收到數千元的過路費帳單和罰單 。經警方調查發現，有人盜用了這位老翁的車牌，將過路費都計在他的名下。史島行政官員警告，類似欺詐事件近來時有發生，希望居民保持警惕。

這位史島老翁的女兒穆萊(Janine Mulè)說，父親上了年紀，一般僅開車前往教堂和附近的商店，通常不走遠路，也不開車出史島。因此，當父親開始收到郵寄來的未繳過路費帳單和過橋費，以及交通違規罰單時，她感到十分驚訝，這些交通費和罰單來自紐約市各區和新澤西州 各地。「這些交通費用數以千計。我告訴你，那疊罰單有那麼厚」，但穆萊說，那些罰單根本不是他父親的。

既然車牌未遭竊，為何會收到罰單？穆萊向政府機構諮詢，檢方指出，有人複製了其父親的車牌，將假車牌套在真車牌上，或者直接使用偽造車牌，有些人甚至會直接盜用失主車牌。

由於所有這些交通費和罰單都在史島老翁名下，他的車被上了輪胎鎖。穆萊向警方報了案，為了讓父親能重新開車，她不得不出庭向法官申訴，要求解除輪胎鎖。他還向其他政府機構求助。不過，走這些程序要花好幾個月時間，穆萊感到很沮喪，「我哭了，實在太過分了」。

她最終找到了史島區長長佛塞拉(Vito Fossella)和史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)。兩人14日宣布取消罰單，並稱已對此案調查。

史島地區檢察官辦公室發言人柯林頓(James Clinton)表示，「本案已有嫌疑人，我們期待能追究其責任並解決問題」。

向來直言反對堵車費 的史島區長佛塞拉說，隨著通行費調漲，預期今後將出現更多類似案例。佛塞拉強調，「正如我們在此案中看到的，如果有人企圖欺詐交通收費系統、欺騙無辜民眾，請不要感到驚訝。這本在預料之中，但絕非正當行為」。