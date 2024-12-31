堵車費到底誰之過？ 葛謨、霍楚互相甩鍋

由於即將開始徵收的曼哈頓堵車費政策不得人心，前州長葛謨(右)反對他的繼任者霍楚(左)推出新的收費計畫，霍楚方面則反擊稱葛謨本人才是堵車費的始作俑者。(州長辦公室提供)

最新民調顯示，過半紐約受訪者反對即將於明年1月5日起開徵的曼哈頓堵車費 。對於這項不受歡迎的政策，有意參選市長的前任州長葛謨 (Andrew Cuomo)與現任州長霍楚 (Kathy Hochul)爆發了一場隔空舌戰，相互指責對方是堵車費的始作俑者。

據報導，葛謨的發言人阿佐帕爾迪(Rich Azzopardi)日前在接受媒體採訪時表示，即使單次價格降至9元，但葛謨依舊反對他的繼任者霍楚在此時推出堵車費政策。

曼哈頓堵車費政策最初是由葛謨推動，並在他任內的2019年獲得州議會通過的。隨後，新冠疫情爆發，葛謨本人也因醜聞而辭職，堵車費計畫也陷入停滯。但當霍楚在疫情結束後依照立法規定重新開始推動收費計畫後，葛謨則變成了反對者。阿佐帕爾迪表示，葛謨仍然認為徵收堵車費「最終會是正確的決定」，但收費的前提是公共交通系統安全可靠，而根據當前地鐵運營水平、安全情況以及疫情過後社會經濟上的脆弱狀態，現在不是收費的好時機，「如今的紐約與2019年相比已發生了天翻地覆的變化」。

針對葛謨方面的抨擊，霍楚的發言人斯莫爾(Avi Small)則回應稱，「不滿的人們應該記住兩點：葛謨才是導致他們破費的根源，而霍楚則幫助他們把價格壓低了40%。」斯莫爾還進一步抨擊葛謨，稱霍楚正是從他手中接過了一手爛攤子，而正是因為葛謨的管理不善，才導致MTA如今千瘡百孔、積重難返。

對此，阿佐帕爾迪則再次回應稱，先前每次15元的價格也是在霍楚任內通過的，而非葛謨。

葛謨在性騷擾醜聞爆發、迫於壓力下台後，便一直對繼任者霍楚心懷不滿，常藉各種議題之由抨擊霍楚，同時也為自己重返政壇累積聲量。而根據錫耶納學院(Siena College)的最新民調，有51%的紐約人對堵車費政策持反對意見，只有29%表達支持。