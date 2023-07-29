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反堵車費 曲怡文帶頭抗議 籲民眾在收費會議上反映「不便民」心聲

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文表示，布碌崙南區部分社區沒有地鐵站，若不開車相當不方便。(記者顏潔恩／攝影)
曲怡文表示，布碌崙南區部分社區沒有地鐵站，若不開車相當不方便。(記者顏潔恩／攝影)

反對大都會運輸署(MTA)推行曼哈頓堵車費計畫(Congestion Pricing)的聲浪愈來愈多，紐約州參議員曲怡文28日聯同當地各族裔，在布碌崙(布魯克林)賽斯露公園(Seth Low Playground)舉行集會，強調五大區民眾的生活都會因此受到影響，加重生活負擔，希望當局著重考慮市民的需求。

根據堵車費計畫現有收費方案，從曼哈頓60街以南駛入中央商務區(CBD)的駕駛將被收取9元到23元不等的堵車費，具體收費方案和豁免人群仍在研議；該計畫預計在四年內收取150億元，用於改善MTA的財政狀況，用於設備修繕和維護。

曲怡文28日與各族裔民眾在班森賀示威，抗議堵車費計畫。(記者顏潔恩／攝影)
曲怡文28日與各族裔民眾在班森賀示威，抗議堵車費計畫。(記者顏潔恩／攝影)

28日參與示威的民眾來自紐約市各地，曲怡文表示，堵車費計畫是前市長彭博(Michael Bloomberg)時期，為鼓勵民眾搭乘地鐵而提出，但一直以來未考慮到，地鐵系統在曼哈頓以外的地區相當具有限制性。

她以布碌崙南區為例，部分社區附近沒有地鐵站，特別是行動不便的長者、有幼童的家庭、殘障人士等，選擇開車是因為有特別的需求，「他們已經要承擔車險、汽油、停車費等額外費用，無需再添一項堵車費」。

不僅如此，許多民眾也因紐約市治安下降、不敢搭乘地鐵，與他人共乘一起進入曼哈頓，顯然民眾都有各自考量、別無選擇下才開車；曲怡文表示，有關收費方案的會議將在8月舉行，呼籲民眾把握機會，確保MTA及相關當局聽到市民的心聲。

華埠和小義大利免收堵車費聯盟代表于金山則形容MTA是「交通界的搶匪」；他說，市民要面對的稅務已經夠多，再加一項堵車費對誰都不公平。

Bay Parkway商會會長李志波則表示，因在曼哈頓有生意往來，商會每天都有人開車前往，對於徵收堵車費感到不合理，希望在曲怡文等人的爭取下，能夠推翻。

亞美醫師協會外展人員雷豔孫提到，在曼哈頓的很多醫生有來自五大區的病人，若要承擔每次23元的堵車費，預計很多病人會覺得不方便而放棄在曼哈頓就醫，為大眾的健康和需求著想，希望相關單位可以再慎重考慮。>

堵車費 曼哈頓 地鐵站

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