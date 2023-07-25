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紐約客談／拆鷹架與堵車費的政治智慧

紐約客談

鷹架的氾濫，讓常常奔走在紐約街道上的人們已經逐漸習慣和麻木，甚至將這種遮天蔽日的臨時裝置當成了一種理所當然的日常。今年早些時候，曼哈頓區長率先在社交媒體上發起了一波攻勢，希望用行政手段推動城市蛻掉這一層層堆疊的老繭。不過可惜的是，只聽得一陣衝鋒號的脆響，然後就再也沒了動靜。

如今，市長出馬再戰，倒是讓人看到了些希望，因為從他的「行軍計畫」上看，矛頭瞄準的方向是正確的。

身在憲政社會，政府的行政權力受制於民眾監督和法律規定，可迴旋的餘地很小。在這樣一個「螺絲殼」裡做道場，本來就是一種對技術官僚的考驗。而法律的制定又難免有局限性，一些年久失時宜或有欠考慮的法律規定，有時還會對行政效果產生反作用，比如紐約的庇護權法、無現金保釋法等，而導致鷹架氾濫的1998年第11號地方法案也算一個。它的初衷本來是好的，但當初的立法者肯定沒想到他們留下了一個大的漏洞，導致業主缺乏動力盡快完工，而是放任這些鷹架長年遺留。

亞當斯政府準確地找到了這個造成問題的結構性矛盾，並推出相應的補漏措施。更為明智的是，當局將經濟懲罰的目標對準業者，並且特別強調，首先針對那些「有能力而不盡責」的業主。如此一來，既照顧了公正又確保了效率。與此相比，既沒有對症下藥、又大肆面向無辜市民開刀的曼哈頓堵車費計畫，簡直就是教科書級的失敗政策範例。無怪其還沒正式落地，就被從本市郊區到鄰州政府起訴到應接不暇。

曼哈頓 堵車費 亞當斯

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