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新澤西之後 史泰登島也反對堵車費 將告MTA

記者胡聲橋／紐約報導
繼新澤西州之後， 史島將對MTA提起訴訟，反對堵車費。(本報檔案照)
繼新澤西州之後， 史島將對MTA提起訴訟，反對堵車費。(本報檔案照)

史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)23日上午宣布，將對大都會運輸署(MTA)等多個相關部門提出訴訟，要求取消曼哈頓堵車費計畫(Congestion Pricing)；他表示，堵車費計畫是在收取「駕駛稅」，將在經濟和環境上對史島造成雙重打擊。此前，新澤西州也宣布對聯邦運輸部提起訴訟，反對堵車費計畫。

根據MTA提出的堵車費計畫現有收費方案，從曼哈頓60街以下駕車進入曼哈頓者將被收取9元到23元不等的堵車費，目前具體收費方案和豁免人群仍在研議之中。該計畫預計在四年內收取150億元，用於改善MTA的財政狀況，用於設備修繕和維護。

目前，從史島開車到曼哈頓至少需要支付一次通行費。「收取堵車費是對那些已經支付了道路建設和維護費用的駕駛，再徵收個人駕駛稅」；佛塞拉認為這不合理，表示這相當於把史泰登島、布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗士區的居民當做「遊客」，而非平等的公民。

共和黨籍的佛塞拉還表示，史島現在沒有地鐵系統，是一個依賴駕車的社區；而且過去50多年來，MTA每一個重大決策都將史島排除在外，現在史島居民竟還要被迫支付額外的通行費，他認為這是不可接受的。

佛塞拉還提到了堵車費對環境的影響，他說，聯邦政府在自己的報告中就指出，史島的空氣質量將會因此惡化。而且，堵車費只是一種花哨的說法，並沒有體現這項計畫的真實面目，這其實就是一種駕駛稅；不過，目前史島區長辦公室尚未明確表示除了MTA外，還有哪些部門被列為被告。

堵車費計畫遭到眾多紐約居民反對，尤其是曼哈頓居民，華埠和小義大利社區此前聯合網約車司機組織，在MTA交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)舉行會議前抗議。

目前，有關部門已經開始在安裝堵車費相關設施，堵車費計畫預定於明年實施。對於新澤西州的訴訟，MTA稱該訴訟「毫無根據」，認為聯邦機構已經進行了徹底的環境研究，不需要再次評估；佛塞拉表示，他已與新州州長墨菲(Phil Murphy)通話，希望新州的訴訟能取得成功，他也鼓勵其他民選官員、商界和民眾加入訴訟。

堵車費 MTA 曼哈頓

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