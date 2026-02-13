紐約長島市地鐵站 男子無端被牛奶箱擊中面部

我的頻道

記者劉梓祁／紐約即時報導
長島市地鐵站發生襲擊案，嫌犯持牛奶箱擊中男子面部。(NYPD提供)
長島市地鐵站發生襲擊案，嫌犯持牛奶箱擊中男子面部。(NYPD提供)

皇后區長島市(Long Island City)皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站發生一起無端襲擊事件，一名27歲男子在站內通道行走時，遭不明人士從後方以牛奶箱擊中面部受傷；嫌犯目前依然在逃，市警(NYPD)正公開徵集線索，協助確認嫌疑人身分。

根據市警通報，案件發生於1月28日(周三)晚約7時20分，地點位於市皇后廣場地鐵站通道，屬於108分局及捷運第20分區(108 Pct/TD20)的轄區。案發時，受害男子被人從後方接近並以牛奶箱猛擊面部，導致眼部撕裂傷。嫌疑人隨後徒步逃離現場，去向不明。

警方稱，救護人員到場後將傷者送往西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)接受治療，情況穩定。至今案件尚未有人被捕。根據警方描述，嫌疑人為男性，案發時身穿黑色帽子、黑色外套、黑色上衣、黑色運動褲，腳穿棕色鞋。警方已釋出相關影像，並呼籲知情民眾提供線索。

此外，近期亦有社交媒體用戶反映在同一地鐵站遇到可疑人士。一位名為「紐約美食家Miranda」的小紅書博主日前發帖稱，自己曾在皇后廣場地鐵站被不明人士尾隨，雖然快步跑向其他乘客求助，仍遭對方吐口水。該博主直言，「坐地鐵沒戴耳機救了我一命」。

市警數據顯示，在截至8日的過去近一個月內，長島市108分局轄區內的重罪襲擊(Felony Assault)案件錄得19宗，較去年同期的18宗小幅上升，增幅約5.6%；強姦(Rape)案件則由去年同期的2宗上升至4宗，增幅達100%。同時，地鐵相關犯罪(Transit)此外，地鐵相關犯罪(Transit)在過去28天內錄得8宗，較去年同期的1宗增幅達700%。

世界日報 陪您半世紀

地鐵站 長島市 牛奶

上一則

紐約兩歲童免費托育今秋上路 首批2000幼兒可受惠

下一則

LED看板求婚、紅水晶梯誓言... 「愛在時報廣場」情人節登場
