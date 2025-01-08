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紐約地鐵推人落軌事件嚇壞人心 一張照曝現在都這樣等車

世界新聞網／輯
紐約人高度依賴地鐵交通。(美聯社)
紐約人高度依賴地鐵交通。(美聯社)

紐約地鐵不平靜！嫌犯霍金斯(Kamel Hawkins)於去(2024)年12月31日(周二)下午1時30分，涉嫌將45歲男子林斯基(Joseph Lynskey)推入曼哈頓中城18街地鐵鐵軌，他當日下午4時在59街地鐵站即被警方逮捕。在地網友觀察到，近日歷經此事件後，紐約人出現了「最新出行方式」，然而模樣卻讓人略感心酸。

根據監視畫面，霍金斯在月台邊徘徊時鎖定正在看手機的林斯基，經過他身後又繞回，並趁列車駛入車站時將林斯基推下鐵軌，導致其被駛來的1號線列車撞擊。林斯基送醫後一度情況危急，且顱骨骨折、四根肋骨骨折及脾臟破裂，目前正在表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療。

歷經此一劫難，小紅書上的華人網友觀察到，紐約人出現了最新出行方式，只見所有人在火車月台等車時，都站得離牆壁非常近，與月台的距離相對遙遠，所有人幾乎是貼緊牆壁、呈現備戰狀態的等車，不像過去一樣鬆弛，該網友無奈感嘆，「在最近發生的地鐵推擠/衝突事件後，所有人現在都是這樣站著。」

其他人紛紛留言「真不能裝個安全柵欄嗎」、「我都是抱著柱子」、「真的很害怕」、「我也貼牆站」、「第一次去紐約地鐵站的時候，真的是生化危機即視感」、「連手機都不敢看，耳聽六路眼觀八方，上車之後也不敢睡覺了」、「我建議搭地鐵的紐約人帶條鎖鏈，等車時把自己銬在牆上或柱子上」。

有網友分享自己在紐約地鐵的可怕經歷，留言「有次早上上班車廂人少，有個人坐在我斜對面就露倆眼睛，我感覺他在看我就抬頭看了一眼，禮貌微笑了一下……就看手機了，然後過了一會兒他就把手放進自己褲子裡開始打……這麼說吧，這麼自由的地方還有啥稀奇事不能發生」。

地鐵站 曼哈頓 華人

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