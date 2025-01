紐約地鐵除夕推人落軌 嫌犯前科累累 被控二級謀殺未遂

31日(周二)下午1時30分,涉嫌將45歲男子林斯基(Joseph Lynskey)推入曼哈頓中城18街地鐵鐵軌的嫌犯霍金斯(Kamel Hawkins),於當日下午4時在59街地鐵站被警方逮捕。(圖片取自X帳號NYCScanner)

31日(周二)下午1時30分,涉嫌將45歲男子林斯基(Joseph Lynskey)推入曼哈頓 中城18街地鐵鐵軌的嫌犯霍金斯(Kamel Hawkins),於當日下午4時在59街地鐵站 被警方逮捕。根據檢方起訴書指出,霍金斯在1月1日出庭後被羈押,現已被曼哈頓檢方控二級謀殺未遂(Attempted murder in the second degree)及四項襲擊罪,將在1月6日過堂。

根據監視畫面,霍金斯在月台邊徘徊時鎖定正在看手機的林斯基,經過他身後又繞回,並趁列車駛入車站時將林斯基推下鐵軌,導致其被駛來的1號線列車撞擊。林斯基送醫後一度情況危急,且顱骨骨折、四根肋骨骨折及脾臟破裂,目前正在表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療。其妹妹帕森斯(Eileen Parsons)接受紐約時報採訪表示,林斯基經歷「身心靈的雙重創傷」,家人唯一目標就是支持林斯基的康復,「非常感謝他還活著」。

根據警方和法庭紀錄指出,霍金斯在2019年曾因襲擊警員導致其背部受傷被控罪,因另一案件被捕後於2020年未繳納保釋金獲釋。他還曾因2024年一起案件被控襲擊、騷擾與非法持有武器,案件尚在處理中。霍金斯父親史賓塞(Shamel Spencer)聽聞案件後向媒體表示感到震驚,雖然霍金斯過去曾有多起犯案,但他不認為兒子會涉入如此暴力的行為。他另提及最近很擔憂兒子的心理健康,認為霍金斯可能因吸食大麻而影響判斷力。

市長亞當斯 在其社群媒體上稱這次的襲擊為「駭人聽聞的暴力事件」,強調此事「絕不應該出現在我們的地鐵系統裡」,他同時補充道「這種隨機暴力行為讓紐約客感到不安」。然而,案發影片在社群軟體上廣泛流傳後,許多網友批評公共交通的安全保護措施過於不足,雖亞當斯強調地鐵犯罪率已有顯著下降,但仍有網友表示「人們看到的是真實事件,不是數據」。