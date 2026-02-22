野花牌綠蜂膠「一物多能」--解讀《中華本草》之蜂膠的八大作用

掃碼免費諮詢

野花牌綠蜂膠 蜂膠早在2005年即被列入《中華人民共和國藥典》，法定功能與主治為：「抗菌消炎、調節免疫、抗氧化、加速組織癒合，可用於高脂血症與糖尿病 的輔助治療。」

2010年版與2015年版《藥典》進一步肯定蜂膠之功效為：「補虛弱，化濁脂，止消渴；外用解毒消腫，收斂生肌。用於體虛早衰、高脂血症、消渴；外治皮膚皸裂、燒燙傷。」

《中華本草》為中國具權威性的中醫藥典籍，代表當代中醫藥研究的重要成果。其第25卷亦明確指出蜂膠具有八大功效，可歸納如下：

一、抗病原微生物

即一般所稱之「殺菌、消炎、抗病毒」。蜂膠在此方面作用顯著，尤其對口腔潰瘍、牙周炎、鼻炎、胃炎、泌尿系統感染、腹瀉及流感等問題具有良好輔助作用。

二、鎮靜、麻醉及神經系統調節作用

蜂膠具有良好的止痛效果，其止痛作用據研究可達普魯卡因的四倍；同時對神經系統具調節與修復作用，有助於改善睡眠品質。

三、促進組織修復

蜂膠對受損組織具有良好的修復能力，可促進新生組織生長。蜂膠軟膏在燒傷護理方面的表現亦相當突出。

四、心腦血管系統調節

蜂膠有助於增強心肌收縮力、擴張血管、降低血中三酸甘油酯含量，對預防及輔助調理心腦血管疾病具有積極意義。因此蜂膠亦被稱為「血管清道夫」。對高血壓、心臟病 、腦血栓、動脈硬化患者，以及糖尿病血管併發症 的預防與輔助調理均具有參考價值。

五、保肝作用

蜂膠可協助降低丙氨酸轉氨酶（ALT）、減輕肝臟負擔並保護肝細胞，對各類型肝臟保健具有幫助作用。

六、抗腫瘤作用

蜂膠中所含之黃酮類與萜烯類物質，被認為是其重要活性成分之一。

七、清除自由基、促進新陳代謝、調節內分泌

現代研究指出，多種疾病與自由基有關。蜂膠具有良好的抗氧化能力，有助於清除自由基，促進代謝平衡。

八、低毒性

蜂膠為天然來源物質，於正常使用情況下安全性高，適合長期保健使用。

品質保證

野花牌綠蜂膠不僅通過國際保健食品產業標準化優質生產規範GMP認證，並完成美國FDA獨立實驗室87項安全性綜合檢測，同時取得加拿大天然保健品官方NPN認證。

此外，更榮獲全球食品安全管理體系HACCP認證，成為目前北美少數擁有此項國際權威認證的巴西綠蜂膠品牌之一。

