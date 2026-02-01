金麥養爐烤年糕、發糕 2月6日新鮮上架純手工製作 炆火慢烤精心烘焙而成 5種口味任選 Q彈好吃，年節必備

金麥發糕

金麥爐烤年糕上架，日日新鮮出爐，口感絕佳，5種口味，搶購請早

馬年新年（2月17日）將屆， 超市內上架了各種和過年相關的年節食品，及禮盒，而這些食品中最重要的莫過於年糕和發糕了，年糕意味著「年年高升」，發糕則有「升官發財」的美意，兩種美食都代表著美好的祝願，因此中國人過年，走親訪友年糕和發糕是必備的年節也是最適合的拌手禮了。

為了迎接履新的一年到來，金麥特別全新裝修，新裝橫的店面，寬敞明亮，搭配優雅的燈光，在這堂食用餐，環境可以說是非常舒適。

說起金麥純手工年糕，因為製作過程，無添加人工香料及防腐劑，因此商家總是在農曆年前2周才新鮮推出，食客們在期盼多時後，總是在年糕一經推出，即瘋狂搶購， 金麥發糕，豐滿蓬鬆的口感，金燦燦的外型，十分討喜，通常金麥發糕的供應，會比年糕稍微晚一點，主要的考慮仍然是「新鮮度」，東主希望給大家供應最好的發糕口味。

今年年糕的5種口味分別是：原味、紅豆、芝麻、紅棗核桃 及鹹肉，每個年糕都配搭紅色禮盒，喜氣洋洋，送禮自用兩相宜。金麥爐烤年糕，香Q好吃，採用高級原材料，炆火慢烤而成，和一般年糕需上爐油煎不同的是，新鮮的金麥爐烤年糕，直接切片或以手捏食，風味尤佳，少油少糖的金麥年糕，美味無負擔，消費者可安心享用。

成立灣區 已經41年的金麥食品公司，是台灣蛋糕、麵包、點心權威，每日新鮮供應數十種台灣吐司、麵包、三明治等，是灣區人早餐必備食品，尤其是金麥白吐司，平均每日熱銷300條以上。

午餐時段，金麥應大眾要求，在慶祝成立40 周年際，特別推出了招牌便當，每逢周一、三、四供應。

周一：塩酥雞便當

周三：爐烤雞腿便當

周四：咖哩雞便當

便當搭配時蔬、及飲品，一經推出即受到了大家的熱烈反應。

今年的灣區氣候嚴寒，冬日裏來上一碗熱氣騰騰的「燒仙草」該件多麼幸福的事。金麥的燒仙草不是採用現成的粉泡製而成，而是老師傅的獨家配方，濃濃的仙草味，香味撲鼻，燒仙草可以選搭各式配料，紅豆、粉圓、粉條、芋頭、珍珠…... 等，暖心暖胃又好吃。

金麥食品公司7日營業

地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014

電話：408-255-2221