我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快速清除車輛積雪 掌握4要訣

WSJ獨家:指控加巴德涉不法的吹哨者檢舉 在內部被擋

金麥養爐烤年糕、發糕 2月6日新鮮上架純手工製作 炆火慢烤精心烘焙而成 5種口味任選 Q彈好吃，年節必備

工商訊
金麥發糕
金麥發糕

金麥爐烤年糕上架，日日新鮮出爐，口感絕佳，5種口味，搶購請早
金麥爐烤年糕上架，日日新鮮出爐，口感絕佳，5種口味，搶購請早

馬年新年（2月17日）將屆， 超市內上架了各種和過年相關的年節食品，及禮盒，而這些食品中最重要的莫過於年糕和發糕了，年糕意味著「年年高升」，發糕則有「升官發財」的美意，兩種美食都代表著美好的祝願，因此中國人過年，走親訪友年糕和發糕是必備的年節也是最適合的拌手禮了。

為了迎接履新的一年到來，金麥特別全新裝修，新裝橫的店面，寬敞明亮，搭配優雅的燈光，在這堂食用餐，環境可以說是非常舒適。

說起金麥純手工年糕，因為製作過程，無添加人工香料及防腐劑，因此商家總是在農曆年前2周才新鮮推出，食客們在期盼多時後，總是在年糕一經推出，即瘋狂搶購， 金麥發糕，豐滿蓬鬆的口感，金燦燦的外型，十分討喜，通常金麥發糕的供應，會比年糕稍微晚一點，主要的考慮仍然是「新鮮度」，東主希望給大家供應最好的發糕口味。

今年年糕的5種口味分別是：原味、紅豆、芝麻、紅棗核桃及鹹肉，每個年糕都配搭紅色禮盒，喜氣洋洋，送禮自用兩相宜。金麥爐烤年糕，香Q好吃，採用高級原材料，炆火慢烤而成，和一般年糕需上爐油煎不同的是，新鮮的金麥爐烤年糕，直接切片或以手捏食，風味尤佳，少油少糖的金麥年糕，美味無負擔，消費者可安心享用。

成立灣區已經41年的金麥食品公司，是台灣蛋糕、麵包、點心權威，每日新鮮供應數十種台灣吐司、麵包、三明治等，是灣區人早餐必備食品，尤其是金麥白吐司，平均每日熱銷300條以上。

午餐時段，金麥應大眾要求，在慶祝成立40 周年際，特別推出了招牌便當，每逢周一、三、四供應。

周一：塩酥雞便當

周三：爐烤雞腿便當

周四：咖哩雞便當

便當搭配時蔬、及飲品，一經推出即受到了大家的熱烈反應。

今年的灣區氣候嚴寒，冬日裏來上一碗熱氣騰騰的「燒仙草」該件多麼幸福的事。金麥的燒仙草不是採用現成的粉泡製而成，而是老師傅的獨家配方，濃濃的仙草味，香味撲鼻，燒仙草可以選搭各式配料，紅豆、粉圓、粉條、芋頭、珍珠…... 等，暖心暖胃又好吃。

金麥食品公司7日營業

地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014

電話：408-255-2221

灣區 核桃

上一則

Old Palo Alto 罕見豪宅釋出 佔地面積廣闊、西班牙式風格坐擁頂級學區 歡迎預約看屋 售價$21,888,888

下一則

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

延伸閱讀

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌
人龍不斷 灣區日系超市排隊盛況吸睛

人龍不斷 灣區日系超市排隊盛況吸睛
領航計畫走進灣區合光禪修中心 探索創業新心力

領航計畫走進灣區合光禪修中心 探索創業新心力
谷歌、Pinterest出手 灣區科技業裁員潮持續 3城市衝擊大

谷歌、Pinterest出手 灣區科技業裁員潮持續 3城市衝擊大
灣區媽媽教室美食講座 台灣好魚年菜輕鬆上桌

灣區媽媽教室美食講座 台灣好魚年菜輕鬆上桌

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
華裔女孩Emma Ming Fuller出生後就被遺棄，在加州養父母的愛中成長。(示意圖；取自Unsplash.com)

從棄嬰到學霸 24歲華女經歷看哭網友 曾情緒失控、患暴食症

2026-01-27 01:19

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺