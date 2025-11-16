生計烘焙感恩節限定系列溫暖登場　以真誠手藝傳遞節日幸福

生計食品

隨著一年中最溫馨的時節悄然來臨，感恩的氣息瀰漫在每個家庭與社區之中。生計公司全

體同仁懷著感激之心，誠摯向長期支持與信賴我們的顧客致上最深的謝意。多年來，生計

之所以能夠持續成長、成為灣區 家喻戶曉的品牌，正是因為有您一路相伴，給予我們前進

的力量。

今年，生計特別推出感恩節 限定系列，以經典風味與匠心手藝獻上誠摯祝福，邀您共享節

慶的美好時光。

限定系列精選三款節慶人氣商品：鬆軟香甜的小餐包、散發秋日香氣的南瓜 派與酸甜平衡

的蘋果派。三者各具風味，卻同樣蘊含家的溫度與節日的情感。每一份出品皆由資深師傅

親手製作，嚴選優質食材，用心烘焙，將節日的喜悅化作舌尖上的幸福。

自創立以來，生計始終秉持每日新鮮出爐的理念，結合傳統手藝與現代技術，為灣區消費

者帶來兼具風味與品質的美味選擇。從出爐的香氣到入口的細膩口感，生計相信，真正的

美味來自誠意與用心。

目前，生計在灣區設有十二家分店，遍布主要城市與社區，為顧客提供便利的購買體驗與

親切的服務。無論是節慶餐桌、家庭聚會，或午後的悠閒時光，我們都希望以香氣四溢的

中西餐點，陪伴您度過每一個值得珍藏的片刻。

歡迎造訪各分店選購感恩節限定系列，或前往官方網站了解更多活動資訊。在這個充滿祝福的季節，願生計的美味，為每個家庭帶來團聚與幸福。

生計官網：www.shengkee.com

客服專線：(415) 468-3800

總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005