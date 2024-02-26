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灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

記者葛歆睿／南灣報導
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

儘管自2022下半年以來，在美聯儲加息和經濟不確定的影響下，房地產市場有所冷卻，但灣區房價仍然領先全國。根據Redfin統計，灣區九大縣中的五個縣，包括舊金山、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元，尤其又以俗稱矽谷的聖他克拉拉縣最高，房價中位數是143萬元。而全國房價中位數僅為40萬2045元。

2019年至2023年間，除了舊金山和聖馬刁縣，灣區其他縣房價都上漲20%以上，其中聖他克拉拉縣漲幅最高，達到34.27%，其次是蘇拉諾縣上漲30.92%、阿拉米達縣上漲29.49%、康曲柯士達縣上漲29.22%、蘇諾馬縣上漲26.23%、納巴縣上漲23.85%、馬連縣上漲22.73%。聖馬刁縣房價漲幅只有6.54%，但房價中位數高達140萬9000元。舊金山市縣房價比五年前下跌了13.14%，但中位數仍有119萬元。

買在Tracy 通勤3小時起跳

華人夫妻Brain和Joyce都在聖荷西上班，家卻住在Tracy。Joyce告訴記者，他們原本計畫在矽谷南灣或東灣買房，但經過疫情期間房價大漲和接下來的房貸利率上調，在灣區買房已經超出了他們的承受能力，遲遲等不到利率下降，房價又呈現反彈趨勢，於是他們決定「退一步，先上車」，去年在Tracy買了他們的首套住房。

Joyce說，她和先生每周有三天要去辦公室，因為堵車通勤時間至少三個小時，大半年下來他們已經感到十分疲憊。她還是希望能夠攢些錢，把現在的房子賣掉換到南灣。

在2019年至2023年間，除了舊金山市縣和聖馬刁縣，灣區其他縣房價都上漲了20...
在2019年至2023年間，除了舊金山市縣和聖馬刁縣，灣區其他縣房價都上漲了20%以上。其中聖他克拉拉縣漲幅最高，達到34.27%。（記者葛歆睿／攝影）

在租房市場方面，根據Zillow的最新數據，灣區租金中位數為3050元，比全國租金中位數2000元高出52.5%。美國住房與城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）的數據顯示，舊金山、馬連縣、聖馬刁縣租金過去五年上漲了12.62%，阿拉米達縣和康曲柯士達縣上漲了16.90%，聖他克拉拉縣上漲了18.48%，蘇諾馬縣上漲23.39%，蘇拉諾縣和納巴縣漲幅最為明顯，分別上漲48.86%和46.47%。

合租省錢 多房單位漲最少

在所有的出租戶型中，studio漲幅最大，其次是一房，兩房租金有小幅上漲，三房和四房的租金變化不大。在聖他克拉拉縣四房租金甚至出現輕微下降。這種情況下，與人合租自然是更經濟的方式。

做銷售工作的華人Jack表示，他原本和女友住在南舊金山市一間月租2800元的一房公寓，但去年底房東提出要漲200元，讓他們難以接受，於是和另外兩個朋友一起在紅木城合租了一個三房獨立屋。「我們現在每個月付1800元，有獨立衛生間，空間比之前大，社區也更好。」他補充說，「合租肯定沒有自己住那麼自在，但每月能省1000元，還是挺划算的。」

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