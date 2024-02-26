移動住房性價比高 先買再換屋？華人屋主住了4年很滿意

移動住房同樣為獨棟木造房，配有專屬停車位，從外觀上與一般獨棟房差異不大。（記者孫愛薇／攝影）

灣區房價 飆漲，新移民家庭 購屋困難。南灣黃太太原本只打算租公寓，但在簽約時剛好看到移動住房園區（Mobile Home Park）開放參觀，只要加一點費用，就可以住到更大的室內空間，黃太太立刻買移動住屋，居住至今四年，仍對當時的決定和居住品質感到非常滿意。

移動住房只有「房屋所有權」，沒有「土地持有權」，是一種特殊購屋模式，也可以視為美國經濟適用房的一種模式。目前舊金山灣區一間移動住房的房屋售價一間約20萬元至45萬元間，有些房價較貴的區域獨棟屋要250萬元，移動住房也只要40多萬元，是一般房屋的2成行情。不過移動住房的屋主得每月付「土地租借費」，每個園區不同，但大致落在月費1500元左右，對於頭期款較低、薪資較低的族群來說，仍是購屋機會。

黃太太原本認為灣區房價高不可攀，已放棄購屋，結果因緣際會路過一間出售的移動住房，就改變原有租房計畫。她說，這間移動住房幾乎全新，原屋主打算自住，房屋建材很好，與市面上獨棟屋一樣是木造建築，不是市場上很常見到的組合屋，且家電一應俱全，她們一家幾乎拎包入住，沒有做任何額外整修。

移動住房園區有公用空間，園區管理團隊會主動提升公用空間的整潔與美觀。（記者孫愛薇／攝影）

黃太太說，原本要租的公寓月租金3200元，她的移動住房室內空間有1860平方英呎，三房三衛雙主臥，房貸和土地月初費合計則約4200元，多繳1000元就擁有自己的房子，不用受到房東管轄，且是獨立空間，不用擔心小孩跑來跑去吵到樓下鄰居，雖然移動房屋沒有土地所有權，但住在自家房屋仍感到比較安心。

園區公用空間甚至設有游泳池，供園內的居民使用。（記者孫愛薇／攝影）

黃太太認為，如果要在同區買有土地的獨棟屋，至少要兩、三百萬元，每月房貸至少要1萬元以上，但她現在只需月付4200元就能跟這些獨棟屋享有同樣的地段，移動住房的價格比一般獨棟屋低太多了，居住空間品質也差異不大，甚至房價飆漲的情況下，連移動住房園區的房子也會跟著「小漲」，未來也有機會可以出售，再換到其他地方。