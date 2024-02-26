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車庫改建出租套房划算嗎？ 華人屋主後悔：法規很複雜

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
不少屋主想將獨棟房的車庫改為套房，增加收入，但改建過程漫長讓屋主始料未及。（記者孫愛薇／攝影）
不少屋主想將獨棟房的車庫改為套房，增加收入，但改建過程漫長讓屋主始料未及。（記者孫愛薇／攝影）

自從加州通過獨立於主屋的附屬住宅單位（ADUs, accessory dwelling units）合法改建後，附屬住宅單位被視為一個獨立空間，可以出租或販售，不少華人躍躍欲試，想為家裡的獨棟屋加值。一位南灣華人居民預備改建車庫，將車庫化身一間擁有衛浴廚房功能的套房，不過，修建過程不僅漫長，還遭遇了不少挫折，就連蓋ADU也不如想像。

疫情期間，聖他克拉拉縣核准車庫改建附屬住宅單位，批准條件也漸寬鬆。住在南灣的王太太因為看到不少獨棟屋將車庫做成ADU，親朋好友可居住，還能租出去賺租金，看準時機開始籌備改建ADU的事宜，沒想到光是把改建批准申請下來，就花費了一整年，且因為不熟悉改建法規，請建築師畫圖後，提交給縣政府審核，審核過程又有圖紙調整修改，來來回回，拿到批准已是一年後。

談到車庫改建，王太太說，一般人認為車庫已有既定的結構，應該能更快更輕鬆地改建，但事實上因為科技與法規進步，想讓原舊有結構符合現代法規，難上加上，中間經歷的過程，甚至比新蓋一間附屬住宅單位還複雜。

例如車庫的地基與樑柱需符合最新法規，地基得重新鞏固，符合最新防震係數，車庫原樑柱則要增加支數，增強屋樑結構，讓車庫載重物符合規定。王太太預估車庫改建成一整組含衛浴廚房的套房，要預備15到17萬美元，以及兩年左右的申請與工期。

目前王太太家的車庫改建工程已做到八成，回首兩年來的改建之路，王太太表示，真的非常辛苦，超出原本預期的預算與時間，因第一次改建，很多事物與過程都在學習，多走了許多彎路。

雖然改建已接近尾聲，王太太對於其中的辛酸不免說到，如果再給她一次選擇的機會，她不會選擇改建車庫，實在太勞心勞力，未來出租給房客，也會擔心遇到不好的房客，寧願把錢投到股市或其他投資，都比改建車庫好賺。

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