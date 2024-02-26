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年薪逾10萬 州眾議員羅達倫仍買不起房

記者葛歆睿／南灣報導
年薪10萬出頭的加州眾議員羅達倫，也覺得房價太貴。（取自加州議會網站）
年薪10萬出頭的加州眾議員羅達倫，也覺得房價太貴。（取自加州議會網站）

放眼全美國，六位數年薪已經是很不錯的收入了。在大多數地方，年入10萬元足以在保障優質生活水準的同時存下首付貸款買房；但在矽谷，年薪10萬元出頭的加州眾議員羅達倫卻因為房價太貴，曾經住在父母家，即使現在他仍然在灣區沒有自己的住所，而是與兄長同住。

羅達倫曾在去年底的節日開放日（Holiday Open House）活動上公開講述這段「令人尷尬」的經歷。日前他接受本報專訪時再次談起此事，自稱感到羞恥，但並不想有所隱瞞。他說：「按照華人文化，我不應該說起這件事。但這是事實，我們需要真實對待正在我們社區中發生的事情。」

美國人口普查局（United States Census Bureau）最新數據顯示，2022年全國家庭收入中位數為7萬5149元，人均收入為4萬1261元。根據加州眾議院公開資料，羅達倫當年收入為11萬9702元，而他選區所在的矽谷聖他克拉拉縣，家庭收入中位數則為15萬3792元，人均收入為7萬3017元。

羅達倫指出，在聖縣需27萬5000元的年薪，才能買得起一棟獨立屋。不光是他，就連州長紐森僅憑他22萬4020的年薪也買不起。而根據加州房地產經紀人協會2023年第四季度公布的數據，在聖他克拉拉縣買一棟價格在中位數175萬元左右的房子，每月還1萬1700元的房貸，至少需要46萬8000元的年收入。

羅達倫在沙加緬度和選區都有辦公室，出於工作需要，他每周都要往返兩地。他表示，儘管州府會提供津貼，但是支持在兩個地方的住房仍然很困難，因此買不起房的他也沒有選擇在灣區獨自租房。

羅達倫說，沒有哪個華裔父親會希望40歲的兒子還住在家裡。他講出自己的故事不為博取同情，而是希望讓大眾知道，「大學生住在車裡」，「加州立法者和父親一起住」，並不是特殊的經歷。

羅達倫認為，一個地區不應該只適合人口中高收入的那部分生活。「這不是加州夢，這不是美國夢。」他說，「我們必須為各種各樣的人解決可負擔住房的問題，無論是年輕一代還是不同類型的勞動力，而不僅僅是那些科技工作者。」

羅達倫指出，不是每個人都能負擔得起獨立屋，因此要提供公寓或其他類型的多單元住宅。而針對多單元住宅開發在許多城市因為當地管制受阻，加州已經立法要求城市制定支持住房的規則，即所謂的「住房要素」，以滿足州政府和地方官員為開發土地而設定的配額。

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