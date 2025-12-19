金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益

舊金山學區擬削減預算引發強烈反彈，家長教師憂影響學生權益。(受訪者提供)

舊金山 聯合學區 （SFUSD）因應明年度高達1.02億元的預算缺口，近日提出多項削減開支方案，引發家長、教師與部分社區人士強烈反彈。學區官員表示，學生人數持續下滑，導致州政府撥款減少，迫使學區必須重新檢視支出結構，但相關提案已讓不少家庭憂心將衝擊教學品質與學生支持服務。

舊金山聯合學區學區教育委員會17日晚間舉行的會議吸引大批民眾到場，會場內座無虛席，場外亦有家長、教師與學生集結高喊口號，表達反對削減預算的立場。多位與會者手持標語，要求學區以學生為優先，現場公眾發言一度情緒激動。

學區家長，單親媽媽特洛（Reina Tello）指出，她的孩子就讀於Excelsior一所小型高中，該校過去曾在預算爭議中面臨關校風險。她說，「把這樣的壓力再一次加諸在家庭身上，真的讓人憤怒，這是不必要的負擔。

對此，學區發言人杜德尼克（Laura Dudnick）強調，目前並未提出任何關閉學校的計畫，呼籲家長不要過度恐慌。不過，她坦言，學區正評估多項節流措施，包括將國中每日七節課縮減為六節、裁減學區辦公室的非校園行政職位，以及調整校內人力配置。

杜德尼克表示，學區正尋求「更具創意的解決方案」，希望在資源有限的情況下，仍能盡力為學生提供最佳的教育與服務。

多名教育工作者在會中警告，若削減社工與輔導人員，恐對學生心理健康 造成長遠影響。一名社工直言，相關工作需要專業訓練，「如果這些職位被取消，誰來承擔風險評估與學生支持的責任？」