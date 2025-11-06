史丹福大學前教授挨告「威脅騷擾他人」 辭FDA職務

我的頻道

編譯組／綜合報導

長期在史丹福任教、並在數家加州生物科技公司任職，蒂德馬許(Dr. George Tidmarsh)今年7月加入川普總統領導的食品暨藥物管理局(FDA)，從兼任大學教授轉成為FDA藥物中心最高主管。但是，就在前個周末，他的新職務突然面臨考驗。

「SFGATE」媒體報導，美國衛生與公眾服務部門新聞秘書賀立德(Emily Hilliard)透露，當局先讓蒂德馬許休假，官員們開始審查「有關他個人行為的嚴重考量」(serous concerns about his personal conduct)。上周日，事態愈趨嚴重，一家生物製藥公司對他提出訴訟，他則辭去FDA職務。

本周二，醫藥媒體「Endpoints News」報導，蒂德馬許表示會應戰訴訟，因為關乎他的名聲與信譽。目前尚未知他將如何因應這場訴訟。賀立德告訴SFGATE，蒂德馬許辭職已「立即生效」(effective immediately)。

蒂德馬許在史丹福大學獲得醫學博士與癌症生物學博士，創辦並領導數間生物科技與製藥公司，並設立史丹福大學轉化研究與應用醫學碩士課程，也在史大擔任多年顧問與兼任教授。

然而，製藥公司「Aurinia Pharmaceuticals」日前對蒂德馬許提出訴訟，並且對他進行猛烈抨擊。訴訟指稱，蒂達馬許在擔任FDA職務期間、毀謗公司，導致公司市值蒸發超過3億5000萬美元，一切都因為他與生物科技巨頭、Aurinia Pharmaceuticals董事主席Kevin Tang的「長期個人恩怨」。

根據訴訟內容指出，一位大眾信任保護公眾健康重任的人，竟然明知故犯將個人報復至於弱勢患者群體的健康與安全之上，令人羞愧。

2010年代期間，蒂德馬許與Kevin Tang在多家生物科技公司共事，其中包括La Jolla Pharmaceutical Company，蒂德馬許是執行長、Kevin Tang是董事主席。訴訟稱，Kevin Tang於2019年要求蒂德馬許辭去公司執行長一職並退出其他公司董事會之後，蒂德馬許對他發起長達數年的威脅與騷擾。

訴訟關鍵在於蒂德馬許今年9月在個人LinkedIn帳戶發文，當時他已升任FDA藥物評估與研究中心主任。發文批評藥物voclosporin療效與臨床試驗可信度，其由Aurinia公司獨家生產。訴訟稱，盡管藥物已成功通過FDA與歐盟監管機構審查，但由這篇發文，Aurinia股價暴跌超過20%。

美國衛生與公眾服務部門發言人告訴SFGATE媒體表示，部長羅伯特(Robert F. Kennedy Jr.)希望，所有在他領導下的工作人員都恪守最高道德標準，並承諾維持完全的透明度。

FDA 史丹福大學 加州

