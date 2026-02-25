南太浩湖3男調雪鏈 遭皮卡撞飛重傷

三名灣區男子在太浩湖附近50號公路雪地修補防滑鏈時受傷；示意圖。（取自Pexels）

據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，加州 公路巡警（California Highway Patrol，CHP）通報，周日（23日）下午三名灣區男子在南太浩湖（South Lake Tahoe）附近50號高速公路（Hwy. 50）雪地調整防滑鏈時，遭失控皮卡撞擊而重傷。

巡警南太浩湖分局稱，事故發生於約中午12時45分，地點位於Johnson Pass以東。

加州公路巡警稱，一輛黑色Kia轎車駛入路邊停車帶以便駕駛員安裝防滑鏈。隨後兩名路人停車協助。

據巡警描述，三名二十歲出頭的灣區居民當時正位於Kia車左前方，此時一輛雪佛蘭Silverado皮卡失控撞上該車輛。

加州公路巡警補充說明，撞擊力將其中一人拋出約40呎（12米），另外兩人被皮卡拖行，後由過往司機和加州交通廳（Caltrans）工作人員救出。

三人均被送往南太浩湖Barton Memorial醫院救治。

據加州公路巡警通報，23歲的康柯德市（Concord）居民林（Daniel Lam）在事故中重傷。當時他正與女友前往太浩湖度過情人節。林在事故後昏迷兩天，目前正在康復中。

同事們稱他能活下來實屬萬幸。他們已設立GoFundMe募捐頁面籌措醫療費，並將於本周六（28日）在核桃溪（Walnut Creek）百老匯廣場（Broadway Plaza）舉辦義賣活動。同事們表示，林是個善良的人，這是他們能為陷入困境的朋友做的最起碼的事。

事故仍在調查中，目前無人被捕。加州公路巡警表示酒精和藥物似乎並非肇事因素。