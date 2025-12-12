我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

世報理財講座 會計師王榮玫談川普新稅改

記者江碩涵╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026稅務理財講座講者之一、灣區知名會計師王榮玫將以實務案例解析新稅改帶給中產階級家庭、高齡夫婦與小企業主的影響。(王榮玫提供)
2026稅務理財講座講者之一、灣區知名會計師王榮玫將以實務案例解析新稅改帶給中產階級家庭、高齡夫婦與小企業主的影響。(王榮玫提供)

2026年美國稅改即將上路，政策變動將帶來報稅新規與投資布局挑戰，為協助讀者掌握最新稅務資訊、節稅重點與房產投資方向，世界日報舊金山社將舉辦「2026稅務理財講座—一次掌握稅改、省稅與房產投資」，邀請三位財經專家聯手解析影響2026年的重大稅務與投資議題。

川普新稅改將帶給民眾最深刻的影響。2026稅務理財講座講者之一、灣區知名會計師王榮玫將以實務案例解析新稅改帶給中產階級家庭、高齡夫婦與小企業主的影響。她指出，民眾若能正確運用提高後的扣除額與折舊政策，許多納稅人都有機會未來報稅年度明顯降低稅負，非常的實用。

王榮玫表示，新的標準扣除額提升，是影響中產階級家庭最直接的變化。夫妻合併申報的標準扣除額將提升到3萬1500美元，等同於政府直接扣除一筆不需課稅的收入，是相當大的利多政策。

對65歲以上的高齡夫妻而言，新法更提供額外的長者加成扣除，每人6000美元，使高齡夫妻的總扣除額最高可達4萬6700 美元。她提醒，這項優惠需視申報者的所得而定，退休夫妻若希望完整受益，全年收入最好控制在15萬美元以下。

除了標準扣除額，長者若有慈善捐款，也能搭配列舉扣除進一步降低應稅所得。對於仍持有房貸或有較高醫療支出的家庭，列舉扣除有其優勢。王榮玫建議民眾在報稅前務必雙方案比較，以確保選擇節稅效果最佳的方式。

小企業主與自僱者方面，新稅改則帶來更顯著的節稅空間。王榮玫指出，Section 179的設備一次性扣除額將提高至約 250 萬美元（依年度通膨調整），包括使用1099或K-1的小企業主皆可受惠。

同時，100% Bonus Depreciation的恢復，讓企業能在購置設備當年直接全額折舊，對需要添購機器、器材或商用車輛的業主而言十分有利。以商用車為例，若使用Section 179，僅能扣除約1萬2000美元；若使用Bonus Depreciation，扣除額可能提升至2萬美元。她提醒，車輛折舊受車種與稅法分類影響，實際金額需個別判斷。

針對高收入族群，王榮玫也特別提醒AMT（最低稅負制度） 仍可能造成影響。雖然免稅額提高，但若家庭收入落在120至180萬美元區間，仍可能因遞減規則而被AMT追補稅，建議提前試算以避免意外稅負。

她最後強調，在新稅改架構下，無論是家庭或小企業主，都應盡早依照自身收入、資產與支出狀況進行規劃，才能真正掌握政策帶來的節稅契機。詳情歡迎直接參與世界日報「2026稅務理財講座」，王榮玫精闢的講解將於10時整開始，有助於民眾了解更多節稅、省稅方向。

本次講座涵蓋稅務、房產、理財三大主題，內容完整且實務導向，是社區民眾2026稅改前的重要資訊盛會，現場並備有咖啡與點心，參加者可於問與答時段向專家請益。

時間：2025年12月13日上午10時至下午4時

地址：10420 S De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014（愛加倍商務中心）

電洽：650-259-2068

線上報名：https://forms.gle/Nyc2bWph2N2SmA1i7

報稅 世界日報 灣區

上一則

捐血送愛馬拉松1月11日北加州開跑 3大好禮等你拿

下一則

聖塔克拉拉市家居裝飾大賽登場 將選出8名獲獎者

延伸閱讀

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術
德總理梅爾茨：烏克蘭領土讓步提案已交川普

德總理梅爾茨：烏克蘭領土讓步提案已交川普
13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令

13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令
澤倫斯基願60至90天內大選 要求美歐確保投票安全

澤倫斯基願60至90天內大選 要求美歐確保投票安全
美前副國務卿：川普對台「模糊戰略」很成功

美前副國務卿：川普對台「模糊戰略」很成功

熱門新聞

柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪