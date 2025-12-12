世報理財講座 會計師王榮玫談川普新稅改

2026稅務理財講座講者之一、灣區知名會計師王榮玫將以實務案例解析新稅改帶給中產階級家庭、高齡夫婦與小企業主的影響。(王榮玫提供)

2026年美國稅改即將上路，政策變動將帶來報稅 新規與投資布局挑戰，為協助讀者掌握最新稅務資訊、節稅重點與房產投資方向，世界日報 舊金山社將舉辦「2026稅務理財講座—一次掌握稅改、省稅與房產投資」，邀請三位財經專家聯手解析影響2026年的重大稅務與投資議題。

川普新稅改將帶給民眾最深刻的影響。2026稅務理財講座講者之一、灣區 知名會計師王榮玫將以實務案例解析新稅改帶給中產階級家庭、高齡夫婦與小企業主的影響。她指出，民眾若能正確運用提高後的扣除額與折舊政策，許多納稅人都有機會未來報稅年度明顯降低稅負，非常的實用。

王榮玫表示，新的標準扣除額提升，是影響中產階級家庭最直接的變化。夫妻合併申報的標準扣除額將提升到3萬1500美元，等同於政府直接扣除一筆不需課稅的收入，是相當大的利多政策。

對65歲以上的高齡夫妻而言，新法更提供額外的長者加成扣除，每人6000美元，使高齡夫妻的總扣除額最高可達4萬6700 美元。她提醒，這項優惠需視申報者的所得而定，退休夫妻若希望完整受益，全年收入最好控制在15萬美元以下。

除了標準扣除額，長者若有慈善捐款，也能搭配列舉扣除進一步降低應稅所得。對於仍持有房貸或有較高醫療支出的家庭，列舉扣除有其優勢。王榮玫建議民眾在報稅前務必雙方案比較，以確保選擇節稅效果最佳的方式。

小企業主與自僱者方面，新稅改則帶來更顯著的節稅空間。王榮玫指出，Section 179的設備一次性扣除額將提高至約 250 萬美元（依年度通膨調整），包括使用1099或K-1的小企業主皆可受惠。

同時，100% Bonus Depreciation的恢復，讓企業能在購置設備當年直接全額折舊，對需要添購機器、器材或商用車輛的業主而言十分有利。以商用車為例，若使用Section 179，僅能扣除約1萬2000美元；若使用Bonus Depreciation，扣除額可能提升至2萬美元。她提醒，車輛折舊受車種與稅法分類影響，實際金額需個別判斷。

針對高收入族群，王榮玫也特別提醒AMT（最低稅負制度） 仍可能造成影響。雖然免稅額提高，但若家庭收入落在120至180萬美元區間，仍可能因遞減規則而被AMT追補稅，建議提前試算以避免意外稅負。

她最後強調，在新稅改架構下，無論是家庭或小企業主，都應盡早依照自身收入、資產與支出狀況進行規劃，才能真正掌握政策帶來的節稅契機。詳情歡迎直接參與世界日報「2026稅務理財講座」，王榮玫精闢的講解將於10時整開始，有助於民眾了解更多節稅、省稅方向。

本次講座涵蓋稅務、房產、理財三大主題，內容完整且實務導向，是社區民眾2026稅改前的重要資訊盛會，現場並備有咖啡與點心，參加者可於問與答時段向專家請益。

時間：2025年12月13日上午10時至下午4時

地址：10420 S De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014（愛加倍商務中心）

電洽：650-259-2068

線上報名：https://forms.gle/Nyc2bWph2N2SmA1i7