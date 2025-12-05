全球最佳1000家餐廳 海茲堡市三星Single Thread登冠

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
圖為海茲堡市(Healdsburg)的Single Thread餐館。 (谷歌地圖)
圖為海茲堡市(Healdsburg)的Single Thread餐館。 (谷歌地圖)

蘇諾瑪縣海茲堡市（Healdsburg）極負盛名的Single Thread餐館，榮登「全球最佳1000家餐廳」榜首。

聖荷西信使報報導，Single Thread被評為2026年版La Liste全球1000家最佳餐廳名單中，並列第一的10家餐廳之一，這份榜單是備受期待的國際餐飲指南。

這家由康諾頓夫婦（Kyle Connaughton 和 Katina Connaughton）擁有並經營的米其林三星餐廳，已連續第二年榮獲總部位於巴黎的米其林星級評選平台頒發的最巔峰榮譽。

「我們為團隊的辛勤付出和奉獻精神獲得如此殊榮而感到無比自豪，」主廚兼老闆凱爾康諾頓在發給媒體的郵件中寫道。「能夠獲得這一殊榮，並看到海茲堡與世界上一些最著名、最具影響力的美食之都並列，我們深感榮幸。這充分體現了蘇諾瑪地區食材、食藝師、農民和釀酒師的卓越水平。」

紐約著名餐廳Le Bernardin已連續九年蟬聯榜首，是2026年榜單上唯一一家與海茲堡並列第一的美國餐廳。其他八家榮登榜首的餐廳分布在歐洲和亞洲的七個國家。

La Liste創立於十年前，其排名數據來自1000多個來源，包括國家和地區媒體、專家指南以及顧客點評網站等數位平台。該平台的網站和應用程式匯總了來自200多個國家/地區的4萬多家餐廳、3000多家糕點店和7000家旅館的評價。

「La Liste 榜單表明，品味不再局限於單一中心。世界已成為共享卓越的舞台，」La Liste創始人兼執行長佛瑞（Philippe Faure）在榜單新聞稿中表示。

灣區另有17家餐廳也入選了全球最佳1000家餐廳榜單，包括屋崙的 Commis、薩拉度加的The Plumed Horse、舊金山的Atelier Crenn、楊特維爾（Yountville）的The French Laundry、蓋瑟維爾（Geyserville）的Cyrus以及福雷斯特維爾（Forestville）的Farmhouse Inn Restaurant。

