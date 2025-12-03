世界愛滋日 聖縣：零新增、零死亡、零汙名 邁向無HIV未來

聖縣行政長威廉斯在世界愛滋病日升旗儀式上致詞。（圖／聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉縣公共衛生局（PHD）與社區合作夥伴近日與全球數百萬人共同紀念世界愛滋病日。今年主題為「事實，而非恐懼」（Facts, Not Fear），強調真相、同理與科學在持續對抗HIV及相關汙名中的重要力量。

縣府強調邁向無HIV的未來，活動聚集社區成員、宣導者及醫療專業人員，悼念因愛滋病逝去的人們，同時向勇敢與HIV共存者致敬，並以升旗儀式作結。

「打造一個遠離HIV危害的縣，是我們對健康公平與同理的堅定承諾。」聖塔克拉拉縣公共衛生局局長Sarah Rudman醫師說，「我們必須持續努力，朝零新增感染、零汙名、零不平等邁進。這不只是目標，更是責任。」

透過「邁向零目標」（Getting to Zero）倡議以及與社區組織的合作，公共衛生局持續擴大檢測、治療、教育及暴露前預防性投藥（PrEP）的可近性，不論居民收入、保險 或居留身分。

「整體新增病例的下降固然令人欣慰，但對非洲裔與拉丁裔社區而言，資料並未出現有意義的改善。」公共衛生局助理衛生官Akanksha Vaidya醫師說，「真正的成功是所有社區都受益。我們將持續透過文化敏感的外展、擴大PrEP取得，並與受影響最深的社區更緊密合作，直到每個人都達到零。」

得益於醫學進展，如今持續接受治療的HIV感染者，其壽命可與未感染者相當；同時，保持病毒量測不到（undetectable）者在性行為中不會傳染病毒。

公共衛生局提供免費或低價HIV檢測、連結治療服務與多種PrEP預防方案，包括美國FDA 於2025年核准、每半年施打一劑的新型注射式PrEP。此外，Together TakeMeHome計畫能將免費HIV自我檢測套組郵寄到家，20分鐘即可得知結果。

儘管前所未有的聯邦預算削減替公共衛生局帶來重大挑戰，Rudman醫師強調：「我們終結HIV的決心不會動搖。當資源變少，我們的承諾反而更深。要阻斷HIV傳播不是遙不可及的夢想，而是鄰裡、醫護人員與社區領導者共同努力的成果。」

公共衛生局指出，每九名HIV感染者中可能有一人不知自己感染，社會汙名仍然是檢測與治療的重要阻礙。

縣內多項HIV相關計畫–包括HIV委員會與邁向零目標合作網路–持續團結社區成員、醫療提供者與倡議人士，共同朝「零新增感染、零死亡、零汙名」邁進。