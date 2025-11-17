我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延宕30年 辛普森遺產管理人同意支付5800萬民事賠償

緊急減班令解除航班恢復正常……今日你應知道5件事

專家教你聰明吃感恩節大餐 享受美味也顧健康

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
感恩節大餐多一盤青菜，享受美味也顧健康。（記者李怡╱攝影）
感恩節大餐多一盤青菜，享受美味也顧健康。（記者李怡╱攝影）

感恩節將至，家家戶戶準備開動火雞大餐與香甜南瓜派。據農業部預估，今年全國將共吃下高達45億磅火雞。節日歡聚固然美好，但面對滿桌美食，許多人也擔心吃得太多、太油。兩位北加州營養專家指出，只要掌握幾個簡單原則，就能在感恩節吃得開心又健康。

專家包括舊金山凱撒醫療集團生活醫學與烹飪醫學主任、內科醫師兼廚師許琳達（Dr. Linda Shiue，音譯），以及薩特醫療中心（Sutter Health）糖尿病營養師布蘭雪特（Kendra Blanchette）。她們都強調，「節慶飲食不只是健康問題，也與懷舊、文化與情感有關。重點是學會平衡飲食，而非節食。」

許琳達建議，最實用的方式就是「健康餐盤法」，想像盤子分成兩半，其中一半放滿非澱粉蔬菜，如花椰菜、南瓜、四季豆等。另一半則平均分給火雞等蛋白質，和土豆泥、餡料等碳水化合物。她說：「只要有這個概念，整頓飯就會自然變得更均衡。」

她也建議多一盤青菜概念，在主菜上桌前，先吃一盤蔬菜或沙拉，有助控制血糖與食量。

營養師布蘭雪特提醒，不須完全避開甜點。她說：「感恩節若不吃甜點派，就少了靈魂。」並建議，可用酸奶取代部分奶油、以燕麥和堅果取代派皮中部分糖和麵粉。同時建議「一人一小塊」原則，細細品嚐，而非狼吞虎嚥。享受食物、放慢速度，本身就是一種健康。

兩位專家都認為，只要記得一半蔬菜、一半火雞加澱粉，多動一點、笑多一點，這個感恩節就既健康又幸福。

感恩節大餐多一盤青菜，享受美味也顧健康。（記者李怡╱攝影）
感恩節大餐多一盤青菜，享受美味也顧健康。（記者李怡╱攝影）

感恩節 南瓜 加州

上一則

好市多冷凍食品義式肉丸、熟凍蝦… 宴客前菜好選擇

下一則

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

延伸閱讀

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土協議 警告變卦將報復
貝森特：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

貝森特：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
4度挑戰 她80歲走完全長2197哩阿帕拉契山徑

4度挑戰 她80歲走完全長2197哩阿帕拉契山徑
劉醇逸、李羅莎促州長簽「醫院語言協助法」

劉醇逸、李羅莎促州長簽「醫院語言協助法」
族裔細分法市議會過關 社區反應不一

族裔細分法市議會過關 社區反應不一

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
乘客驚恐尖叫，車廂猛烈晃動，數人從座位滑落。（列車監控攝像）

司機打瞌睡 Muni列車超速暴衝 乘客遭拋飛腦震盪

2025-11-12 15:47
舊金山灣中的金銀島。 (谷歌地圖)

貧民聚落逆襲豪宅天堂 舊金山金銀島科技新貴搶住

2025-11-13 14:22

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯