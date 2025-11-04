桑尼維爾「道路整修工程」進最後階段 預計11月底完工

桑尼維爾路段工程進入最後階段。(圖╱桑尼維爾政府提供)

桑尼維爾市政府近日發佈施工更新，指出位於N. Mathilda Avenue至Fair Oaks Avenue路段的Maude Avenue工程進展順利。該工程在完成主要供水管線更新後，現正進入道路鋪設與最後收尾階段。

市府表示，水利工程部分已更換約6300英尺的自來水主管線，並同步更新消防栓、閥門及其他基礎設施。隨後，承包商已修復受損的人行道、路緣與排水溝，並依照現行無障礙標準重建路口斜坡，提升通行安全與便利性。

鋪路作業預計將於11月初啟動，並在月底前完成。市府表示，在年底前還將進行道路標線與繪製工作，讓整條街道煥然一新，呈現清晰整潔的面貌。

施工期間，民眾可能會感受到車流延誤、路邊停車受限或車道出入口暫時封閉等影響。桑尼維爾市府呼籲駕駛人預留額外行車時間，或考慮改道以減少延誤。

市府在公告中向居民表達感謝，強調：「我們理解這項工程對社區造成的臨時不便，但感謝大家的耐心與支持。完工後的Maude Avenue將更加平坦、安全且無障礙，造福所有道路使用者。」