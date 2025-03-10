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佛利蒙禁止無家可歸者紮營 引發法律爭戰

編譯組╱綜合報導
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根據近來調查，佛利蒙是灣區第四大城市，人口有22萬6000人、其中有804名無家可歸者。(取自佛利蒙市府臉書)
根據近來調查，佛利蒙是灣區第四大城市，人口有22萬6000人、其中有804名無家可歸者。(取自佛利蒙市府臉書)

一份新提出訴訟稱，佛利蒙法律規定在公共地點紮營或協助無家可歸者皆為犯罪，侵犯無家可歸人士與提供協助者的權利。這項法律已引起相關訴訟爭戰。

「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，針對新法，無家可歸人士代表律師與維權團體，日前提交地方法院訴訟文件指出，缺乏庇護地點的人必須「保護自己免受寒冷、雨水、炎熱、街頭暴力與其他可預見的非自願無家可歸危險」，代表著他們別無選擇，僅能用毯子、帳篷、防水布來保護自己，或睡在車上。

原告包括「東灣信仰行動組織」(Faith In Action East Bay)、「Pax Christie Fremont」、屋崙「Mission Peak Unitarian Universalist Congregation」與「加州無家可歸聯盟」，共同提出告訴。六名個人原告包括一名殘障婦女，稱因為大樓經理挪用她的租金，導致她失去住所，並曾遭到街頭幫派恐嚇，也曾嘗試進入無家可歸收容所但未成功，現在又因試圖在戶外紮營而面臨刑事起訴。

根據佛利蒙市法規草案，無家可歸者紮營將面臨 6個月監禁與1000美元罰款的指控。訴訟指出，任何人包括宗教組織，只要被判定犯有「驅使、允許、協助、教唆或隱瞞」這些行為者，都將受到懲罰。

法律於2月11日在市議會通過，原定於3月13日生效。

根據近來調查，佛利蒙是灣區第四大城市，人口有22萬6000人、其中有804名無家可歸者。

在佛利蒙訴訟案中，無家可歸者與其支持者認為，刑事起訴威脅「不會減少無家可歸者的數量」，反而會「轉移原本可減少無家可歸者與協助受害者的計畫資源」

。除了無家可歸者可能面臨罰款與監禁之外，無家可歸者社工人員與社區義工「若他們明知無家可歸者打算睡在戶外，還提供無家可歸者毯子或睡袋，將面臨被起訴的威脅。」

佛利蒙新法是對去年6月最高法院裁決的回應，其賦予地方政府廣泛權力，可驅逐街頭營地的無家可歸者並沒收他們的財產。大法官表示，禁止在公共地點紮營或睡覺的法律，並未違反憲法禁止「殘忍與不尋常的懲罰」規定，城市並不是因為「無家可歸狀態」而懲罰他們，而是因為他們的行為。

回應最高法院裁決，加州州長紐森要求州與地方官員採取行動，拆除公共地點營地，同時協助並支持住在營地中的個人。聖荷西市長馬漢也宣布一項法律，規定聖荷西無家可歸者若拒絕三次庇護，將被視為犯罪，目標是強迫其進入毒品法庭，他們可接受醫療照顧與成癮治療。

加州 聖荷西 庇護

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