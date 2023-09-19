旅行社被當免費諮詢 訂票隔天取消

暑假旅遊旺季後，聖荷西國際機場仍人來人往，有不少人潮。（記者孫愛薇／攝影）

灣區 旅行社業者在疫情之後，發現有不少旅客將旅行社當成旅行相關問題的免費客服，詢問諸如台灣戶籍被除籍該怎麼辦，或是即將過期的美國護照是否可以入境台灣，甚至詢問許多票務問題後訂票，但隔天要付款開票 時，又說要取消，造成旅遊社業者平白的人力損失。

在灣區開業已經15年的世代旅遊（E Star Travel）的業務經理Emily表示，旅行社收到不少旅客電話，就只是打進旅行社來問票務問題，不是真的要跟旅行社購買機票，將旅行社當成免費客服專線來用。甚至還有假裝訂位跟機票。工作員跟旅客講了半小時之後，結果等到要開票時，又沒有開票，白白造成旅行社時間上的損失。

Emily說，賣出一張機票，旅行社能拿到的開票費用其實是很低的，一張只有賺15元。旅行社賣的是服務，希望旅客能感受到旅行社提供的優質服務，但是希望旅客不要將這份服務濫用。

還有旅客說，看到票價廣告來買票，可是根本不知道自己搭機的來回時間，也不知道購票預算，只是隨口問問，像是聊天一樣，把旅行社當成聊天窗口。經過與客服講了一個小時多後，最後也沒有要訂票，讓客服人員非常的困擾。而這樣浪費業者人力的電話，大多為50歲到60歲的旅客來電，旅行社一天就至少收到兩到三通，業者不勝其擾。

Emily感慨，灣區的所有旅遊業目前撐得很辛苦。一張機票需要提供人力上客服的時間，旅行社部也有場地租金 壓力。尤其在現在萬物齊漲的年代，旅行社的代辦費卻沒有任何的調漲，雙重壓力下支撐的很辛苦。希望民眾能體諒灣區旅遊業者的經營不易，不要將旅行社的電話當成聊天專線。