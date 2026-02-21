法鼓山  2/21、2/22馬年新春園遊會 體驗傳統年節文化、禪修

農曆新年到來，走春迎福正是時候。2026年洛杉磯 法鼓山迎馬年新春活動於週末溫馨登場。今年是以「祥樂豐足」為主題，邀請南加州 各族裔民眾闔家蒞臨法鼓山洛杉磯道場，在歡喜熱鬧的氣氛中一起過個法喜充滿的平安年、從心迎接嶄新的一年。

本次活動融合傳統年節文化與禪修體驗，不僅有莊嚴溫馨的法會共修，初心茶會，更規劃動腦又動手的禪趣園遊活動。在互動遊戲，點燈供花許願中，不僅是祈福，更是學習做自己的心靈主人，在動靜中體驗身心的放鬆與平靜。 嶄新的面貌與心境迎向未來。

迎春系列活動內容2月21（週六）及22（周日）早上 9:30-11:30（年初五至年初六）將分別舉辦金剛經法會與觀音法會，並設有佛前大供，以恭敬心為自己及家人祈願新的一年平安吉祥、同時祝福國泰民安風調雨順。同時兩天下午皆設有「初心茶會」，時間是下午1:30至3:30舉行。

【初心茶會（含鬆缽禪）】初五–初六：第一場：下午1:30–2:10；第二場：下午2:40–3:40。

另有「園遊會趣」活動，自上午9:30至下午3:40開放，規劃適合親子與大小朋友同遊的攤位與體驗，於歡喜互動中培養感恩、惜福的心。同時配合法鼓山2026年度主題「祥樂豐足─知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間」，洛杉磯道場亦推出多項點燈祈福項目。包括自年初一至十五的「平安燈（卡）」、整年度的光明燈、以及隨喜佛前供燈。

活動地點於法鼓山洛杉磯道場舉行，地址為：4530 N. Peck Rd, El Monte, CA 91732。法會與初心茶會需事先上網報名，新春法會亦設有雲端祈福的服務。欲瞭解詳細活動時間或相關報名事宜，洽法鼓山洛杉磯道場電話626-350-4388，或至官網www.ddmbala.org查詢最新公告。