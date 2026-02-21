我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

法鼓山  2/21、2/22馬年新春園遊會 體驗傳統年節文化、禪修

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

農曆新年到來，走春迎福正是時候。2026年洛杉磯法鼓山迎馬年新春活動於週末溫馨登場。今年是以「祥樂豐足」為主題，邀請南加州各族裔民眾闔家蒞臨法鼓山洛杉磯道場，在歡喜熱鬧的氣氛中一起過個法喜充滿的平安年、從心迎接嶄新的一年。

本次活動融合傳統年節文化與禪修體驗，不僅有莊嚴溫馨的法會共修，初心茶會，更規劃動腦又動手的禪趣園遊活動。在互動遊戲，點燈供花許願中，不僅是祈福，更是學習做自己的心靈主人，在動靜中體驗身心的放鬆與平靜。 嶄新的面貌與心境迎向未來。

迎春系列活動內容2月21（週六）及22（周日）早上 9:30-11:30（年初五至年初六）將分別舉辦金剛經法會與觀音法會，並設有佛前大供，以恭敬心為自己及家人祈願新的一年平安吉祥、同時祝福國泰民安風調雨順。同時兩天下午皆設有「初心茶會」，時間是下午1:30至3:30舉行。

【初心茶會（含鬆缽禪）】初五–初六：第一場：下午1:30–2:10；第二場：下午2:40–3:40。

另有「園遊會趣」活動，自上午9:30至下午3:40開放，規劃適合親子與大小朋友同遊的攤位與體驗，於歡喜互動中培養感恩、惜福的心。同時配合法鼓山2026年度主題「祥樂豐足─知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間」，洛杉磯道場亦推出多項點燈祈福項目。包括自年初一至十五的「平安燈（卡）」、整年度的光明燈、以及隨喜佛前供燈。

活動地點於法鼓山洛杉磯道場舉行，地址為：4530 N. Peck Rd, El Monte, CA 91732。法會與初心茶會需事先上網報名，新春法會亦設有雲端祈福的服務。欲瞭解詳細活動時間或相關報名事宜，洽法鼓山洛杉磯道場電話626-350-4388，或至官網www.ddmbala.org查詢最新公告。

世報陪您半世紀

洛杉磯 加州 南加

上一則

2/27 企業主退出規劃講座 事業交接與財富自由

下一則

稅務優惠規劃、投資布局 2/25-27線上講座

延伸閱讀

涉非法設定房產留置權 比佛利女商人遭驅逐

涉非法設定房產留置權 比佛利女商人遭驅逐
Roblox線上遊戲涉不當內容 未能保護兒童 洛杉磯縣府提告

Roblox線上遊戲涉不當內容 未能保護兒童 洛杉磯縣府提告
香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集

香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集
火馬狂歡 生肖與民俗塑造出中國人的想像

火馬狂歡 生肖與民俗塑造出中國人的想像
馬年文創玩梗圈粉 贏在「馬」上對味

馬年文創玩梗圈粉 贏在「馬」上對味
和富銀行宣布推出限時新春促銷活動

和富銀行宣布推出限時新春促銷活動

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」