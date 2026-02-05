迎新春送健康 福全健保2月社區講座與福利服務同步登場

我的頻道

洛杉磯訊
農曆新年將至，福全健保特向社區民眾致上新年祝福，祝願大家在新的一年平安順心、健康滿分。為協助民眾掌握健康管理與Medicare相關資訊，福全健保將於2月份在蒙特利公園市及羅蘭崗社區中心舉辦多場健康講座與免費一對一福利諮詢，內容實用豐富，歡迎社區民眾踴躍參加。

民眾可去電（833）524-9258 洽詢或預約，亦可親臨社區中心了解更多服務內容。蒙特利公園市福全健保社區中心位於117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗福全健保社區中心位於19705 E. Colima Rd., #11, Rowland Heights。

羅蘭崗福全健保社區中心將於2月9、10、11、12、13、17、18、19、20、23、24、25、26、27日，上午9時30分至下午4時30分提供福利講解服務。蒙特利公園市社區中心福利講解則分為上午場（9:30–12:30），日期為2月9、10、11、12、13、17、18、19、20、23、24、25、26、27日；下午場（1:30–5:00）則為2月20、25、27日。

羅蘭崗社區中心有豐富的活動和講座：將於2月13日下午2時30分至3時30分舉辦「中國紅包燈籠活動」；2月18日下午2時至3時舉辦會員生日會，並於同日下午3時至4時進行「心理健康研討會：睡眠健康」講座。

蒙特利公園市社區中心活動同樣精彩，2月9日下午3時至4時舉辦「口腔健康與全身健康」講座；2月11日下午2時至3時為「手機小課堂」；2月12日下午2時至3時舉辦「胃病與感冒預防」；2月13日下午2時至2時45分舉辦「鍛鍊大腦、提升記憶」講座，並同步舉行情人節與農曆新年慶祝活動。2月18日下午2時至3時為會員生日會，下午3時至4時舉辦「脊椎健康」講座，並於3時30分進行「敏感與衛生」主題分享；2月26日下午3時30分至4時30分則舉辦「中醫八大體質如何調理」講座。

上述活動皆對所有民眾開放，無須事先報名，凡出席者皆可獲得免費精美好禮（送完為止）。如需特殊協助，可致電普通話專線（833）524-9258（TTY：711），服務時間為週一至週五上午9時至下午5時（2月16日關閉）。

福全健保Medicare優勢計劃（Medicare Advantage Plan）致力整合中西醫療服務，提供綜合PPO牙科（部分服務需轉介及／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品等多元福利，網絡內超過700位針灸師，免轉介即可使用，並涵蓋視力、聽力與健身福利，提供眼鏡與助聽器津貼及每月健康食品津貼。健康食品福利屬於慢性病患者之特殊補充計劃之一，相關資格與承保標準適用，並非所有會員皆符合。

