迎新春送健康 福全健保2月社區講座與福利服務同步登場

農曆新年將至，福全健保 特向社區民眾致上新年祝福，祝願大家在新的一年平安順心、健康滿分。為協助民眾掌握健康管理與Medicare相關資訊，福全健保將於2月份在蒙特利公園市 及羅蘭崗社區中心舉辦多場健康講座與免費一對一福利諮詢，內容實用豐富，歡迎社區民眾踴躍參加。

民眾可去電（833）524-9258 洽詢或預約，亦可親臨社區中心了解更多服務內容。蒙特利公園市福全健保社區中心位於117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗福全健保社區中心位於19705 E. Colima Rd., #11, Rowland Heights。

羅蘭崗福全健保社區中心將於2月9、10、11、12、13、17、18、19、20、23、24、25、26、27日，上午9時30分至下午4時30分提供福利講解服務。蒙特利公園市社區中心福利講解則分為上午場（9:30–12:30），日期為2月9、10、11、12、13、17、18、19、20、23、24、25、26、27日；下午場（1:30–5:00）則為2月20、25、27日。

羅蘭崗社區中心有豐富的活動和講座：將於2月13日下午2時30分至3時30分舉辦「中國紅包燈籠活動」；2月18日下午2時至3時舉辦會員生日會，並於同日下午3時至4時進行「心理健康 研討會：睡眠健康」講座。

蒙特利公園市社區中心活動同樣精彩，2月9日下午3時至4時舉辦「口腔健康與全身健康」講座；2月11日下午2時至3時為「手機小課堂」；2月12日下午2時至3時舉辦「胃病與感冒預防」；2月13日下午2時至2時45分舉辦「鍛鍊大腦、提升記憶」講座，並同步舉行情人節 與農曆新年慶祝活動。2月18日下午2時至3時為會員生日會，下午3時至4時舉辦「脊椎健康」講座，並於3時30分進行「敏感與衛生」主題分享；2月26日下午3時30分至4時30分則舉辦「中醫八大體質如何調理」講座。

上述活動皆對所有民眾開放，無須事先報名，凡出席者皆可獲得免費精美好禮（送完為止）。如需特殊協助，可致電普通話專線（833）524-9258（TTY：711），服務時間為週一至週五上午9時至下午5時（2月16日關閉）。

福全健保Medicare優勢計劃（Medicare Advantage Plan）致力整合中西醫療服務，提供綜合PPO牙科（部分服務需轉介及／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品等多元福利，網絡內超過700位針灸師，免轉介即可使用，並涵蓋視力、聽力與健身福利，提供眼鏡與助聽器津貼及每月健康食品津貼。健康食品福利屬於慢性病患者之特殊補充計劃之一，相關資格與承保標準適用，並非所有會員皆符合。