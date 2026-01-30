初五迎財神 世報理財稅務講座引財「理」你
俗話說「你不理財，財不『理』你」，農曆新年大年初五迎財神之日，正是為一年財務方向定錨的重要時刻。世界日報將於2月21日（周六・大年初五）舉辦「2026理財稅務講座」，特邀多位理財與稅務專家，深入解析2026年最新稅務新制與實務重點，協助民眾從開年就把理財與稅務規劃走在正確軌道上，讓財運不只來得早，也留得住。
本次講座內容涵蓋2026稅季重要變化，包含新稅法對個人與小型企業的影響、家庭與企業常見的省稅策略、高淨值族群關注的稅務議題，以及不同資產類別在資本利得稅上的規劃重點。同時，也將探討退休後如何建立穩定現金流與永續財富策略，協助民眾因應人生不同階段的財務需求。
本次活動邀請多位重量級講者與專業人士參與，包括加州特許稅務局（FTB）小型企業聯絡官、國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官，以及多位具豐富實務經驗的會計師與理財顧問，從政策、稅務到財務規劃層面，提供完整而實用的觀點。
「2026理財稅務講座」將於當日上午9時開始（8時30分開放入場），地點設於洛杉磯世界日報4樓（1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754）。活動免費參加，席位有限，歡迎有興趣的民眾踴躍出席
本活動目前仍持續開放合作與贊助洽詢，歡迎有興趣的企業與單位聯繫了解相關合作資訊，洽詢電話為323-268-4982。
上一則