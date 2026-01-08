我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

福全健保多場健康講座 一對一免費諮詢

洛杉磯訊
福全健保向社區民眾致以元旦新年的問候，祝福大家在新的一年平安健康。福全健保於1月份在蒙特利公園市與羅蘭崗社區中心舉辦多場健康講座與免費一對一諮詢，協助民眾深入了解健康管理與Medicare相關資訊，內容豐富實用，歡迎踴躍參加。

民眾可致電（833）524-9258洽詢或預約，或親臨福全健保社區中心了解更多服務資訊。蒙市福全健保社區中心位於117 W. Garvey Ave.， #C， Monterey Park；羅蘭崗福全健保社區中心位於19705 E. Colima Rd.， # 11， Rowland Heights。

羅蘭崗福全健保社區中心將於上午9時30分至下午4時30分提供福利講解服務，日期為1月8、9、12、13、14、15、16、20、21、22、23、26、27、28、29、30日。蒙市福全健保社區中心福利講解上午場（9：30–12：30）日期為1月8、9、12、13、14、15、16、20、21、22、23、26、27、28、29、30日，下午場（1：30–5：00）日期為1月9、16、23、28、30日。

健康講座方面，羅蘭崗福全健保社區中心將於1月13日下午2時至3時舉辦：「心理健康研究會：認識憂鬱症」，1月21日下午2時至3時舉辦會員生日會，並於同日下午3時至4時舉辦GHC健康研討會「牙齒健康」。

蒙市福全健保社區中心將於1月8日下午2時至3時舉辦講座：「穩住血壓與氣血」，1月14日下午2時至3時舉辦講座：「糖尿病預防」，1月15日下午2時至3時舉辦講座：「中醫禦寒有妙招」，1月21日下午2時至3時舉辦會員生日會，並於下午3時至3時30分舉辦：「春天養肝」講座，1月22日下午2時至2時45分舉辦講座：「破解詐騙新招，預防受害！」，以及1月29日下午3時30分至4時30分舉辦：「四季養生食療原則」講座。

福全健保社區中心活動對所有民眾開放，無須事先報名，凡出席活動者皆可獲得免費精美好禮（送完為止）。如需特殊協助，可去電（普通話）833-524-9258（TTY：711），服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保Medicare優勢計劃（Medicare Advantage Plan）致力於整合中西醫療服務，提供綜合PPO牙科（部分服務需轉介和／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品項，網絡內超過700位針灸師，免轉介即可使用，並涵蓋視力、聽力與健身福利，提供眼鏡與助聽器津貼及每月健康食品津貼。（健康食品福利屬於針對慢性病患者的特殊補充計劃之一，其它資格與承保標準適用，並非所有會員皆符合。）

健保 蒙特利公園市

