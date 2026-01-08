福全健保多場健康講座 一對一免費諮詢

福全健保 向社區民眾致以元旦新年的問候，祝福大家在新的一年平安健康。福全健保於1月份在蒙特利公園市 與羅蘭崗社區中心舉辦多場健康講座與免費一對一諮詢，協助民眾深入了解健康管理與Medicare相關資訊，內容豐富實用，歡迎踴躍參加。

民眾可致電（833）524-9258洽詢或預約，或親臨福全健保社區中心了解更多服務資訊。蒙市福全健保社區中心位於117 W. Garvey Ave.， #C， Monterey Park；羅蘭崗福全健保社區中心位於19705 E. Colima Rd.， # 11， Rowland Heights。

羅蘭崗福全健保社區中心將於上午9時30分至下午4時30分提供福利講解服務，日期為1月8、9、12、13、14、15、16、20、21、22、23、26、27、28、29、30日。蒙市福全健保社區中心福利講解上午場（9：30–12：30）日期為1月8、9、12、13、14、15、16、20、21、22、23、26、27、28、29、30日，下午場（1：30–5：00）日期為1月9、16、23、28、30日。

健康講座方面，羅蘭崗福全健保社區中心將於1月13日下午2時至3時舉辦：「心理健康研究會：認識憂鬱症」，1月21日下午2時至3時舉辦會員生日會，並於同日下午3時至4時舉辦GHC健康研討會「牙齒健康」。

蒙市福全健保社區中心將於1月8日下午2時至3時舉辦講座：「穩住血壓與氣血」，1月14日下午2時至3時舉辦講座：「糖尿病預防」，1月15日下午2時至3時舉辦講座：「中醫禦寒有妙招」，1月21日下午2時至3時舉辦會員生日會，並於下午3時至3時30分舉辦：「春天養肝」講座，1月22日下午2時至2時45分舉辦講座：「破解詐騙新招，預防受害！」，以及1月29日下午3時30分至4時30分舉辦：「四季養生食療原則」講座。

福全健保社區中心活動對所有民眾開放，無須事先報名，凡出席活動者皆可獲得免費精美好禮（送完為止）。如需特殊協助，可去電（普通話）833-524-9258（TTY：711），服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保Medicare優勢計劃（Medicare Advantage Plan）致力於整合中西醫療服務，提供綜合PPO牙科（部分服務需轉介和／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品項，網絡內超過700位針灸師，免轉介即可使用，並涵蓋視力、聽力與健身福利，提供眼鏡與助聽器津貼及每月健康食品津貼。（健康食品福利屬於針對慢性病患者的特殊補充計劃之一，其它資格與承保標準適用，並非所有會員皆符合。）