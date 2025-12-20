我的頻道

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

萬豪建築「砸金蛋」 新建屋、ADU享折扣

洛杉磯訊
2025年萬豪建築新建屋和ADU年終收官在即，聖誕、元旦打折促銷活動開始，砸金蛋（見圖），砸中幾折打幾折。砸中啥禮送啥禮。歡迎想要新建屋，ADU和裝修房的屋主積極參與；踴躍報名，砸金蛋的活動，砸金蛋包含在公司標準報價的基礎上最低88折的終極折扣。報名電話626-659-9988, 626-533-9838網址www.wellhomecc.com

萬豪建築是南加州建築公司，被多家媒體評為好口碑品牌。多個城市市政府City Hall頒發證書。多年的半軍事化管理訓練出了專業、文明、技術精湛的施工團隊。由於多數工種是萬豪自行培養的技術工人，可以在最短工期一次性通過City檢查。承諾故意拖延工期將會受到客戶的處罰。公司總部9000呎的材料展廳和樣板間讓民眾足不出戶全方位體驗和選擇。每月幾十個施工工地現場隨時參觀。

目前建築市場新承包商大量湧現，也衍生專業不足、低價搶單等問題，導致施工品質不佳、工程延宕，甚至中途棄工。除設計外，施工品質更為關鍵，部分小型承包商雖通過檢查，卻未達耐用標準，如水電接頭不實、櫃體用料不良、管線安裝鬆動，以及防潮防蟲處理不足，引發漏水、黴菌與白蟻等問題。

萬豪建築的Alvin表示，建築屬高度專業且系統性的行業，從設計、申請到施工與保修皆需嚴謹執行，部分不肖業者缺乏專業、掛靠執照並轉包工程，易使屋主陷入糾紛。Alvin建議，選擇建築公司應重視口碑與專業，避免因小失大，前期投入換取品質與安心，長遠更具效益。

