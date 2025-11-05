Maryvale連獲年度非營利組織榮譽

洛杉磯 縣歷史最悠久的兒童服務機構Maryvale（瑪麗維爾），榮獲聖蓋博谷經濟夥伴關係協會(SGVEP)評選為 2025年度非營利組織。頒獎典禮於10月25日舉行，以表彰在社區中產生深遠影響的傑出機構。

這項殊榮延續了Maryvale早前所獲得的肯定－加州 眾議員布蘭卡·盧比奧(Blanca Rubio)亦於不久前將其評選為 2025年加州年度非營利組織。兩項榮譽共同彰顯了Maryvale長期以來為洛杉磯縣弱勢兒童、青少年與家庭提供關懷與支持的堅定承諾，展現其以同理與行動建構更具韌性社區的使命。

自1856年由慈善之女(Daughters of Charity)創立以來，瑪麗維爾始終是希望與改變的象徵。組織持續演進，以回應家庭多元的需求，同時秉持創傷知情照護(trauma-informed care)與全面支持的理念，幫助受助者重建獨立與自信。

目前Maryvale在柔似蜜市(Rosemead)、杜阿爾特市(Duarte)、南艾蒙地市(South El Monte)三地設有校區，提供多項重要服務，包括：幼兒教育服務－為嬰幼兒及學齡兒童提供早期學習機會。Connections by Maryvale－為 12至17歲青少年提供藥物濫用與心理健康 治療。Seton House－為無家可歸的婦女與兒童提供臨時住所與輔導。家庭與心理健康服務－提供個案管理、諮詢與全方位支援

Maryvale總裁暨執行長Steve Gunther表示，這份肯定反映了我們員工、志工及社區夥伴的無私奉獻，他們每天都在實踐我們的使命。

欲了解更多關於Maryvale的資訊，或支持其使命，造訪官網：www.maryvale.org