我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

外表看似公寓大樓 金山低調豪宅3200萬掛牌上市

編譯組／綜合報導

SF Gate報導，在舊金山著名的3199 Jackson St.，矗立著一座充滿神祕色彩的私人莊園。這座歷史建築外表看似尋常的公寓大樓，實則內藏乾坤，如今更以3200萬美元的高價正式掛牌上市。

這座佔地2萬6260平方英尺的豪宅，最初建於1905年，原為一座擁有7個單元的公寓大樓。為了保持低調，現任屋主刻意維持了百年前的建築外觀，試圖與周邊歷史街區融為一體。

然而，內部的蛻變卻令人驚嘆。在獲獎無數的Butler Armsden Architects建築師事務所與國際知名設計師Jonathan Rachman聯手操刀下，歷經長達10年的重新拆解與翻修，這棟建築已從分租公寓轉型為極致奢華的單一家庭莊園。

根據官方公佈的平面圖，這棟5層樓高的建築具備以下傲人規格：9間臥室、10間完整衛浴及5間半套衛浴。主生活層設有歐式庭院，飯廳可容納30人同時用餐，並配備專業級商用廚房。另有專屬「健康樓層」，包含大型健身房、籃球場、瑜伽室及按摩室，並設有高爾夫模擬室、劇院遊戲間及私人酒窖。

建築提供可容納20輛車的停車空間，並設有6個配備電動車充電椿的車位。頂樓露台則提供了熱水按摩池、戶外廚房及火堆區，在此可將舊金山世界級的城際美景盡收眼底。

儘管目前為單一家庭持有，但負責銷售的經紀人阿默（Max Armour）強調，該物業具有極高的靈活性。室內包含獨立的兩房客房公寓，多個廚房配置亦可輕鬆轉換為多代同堂或「住辦合一」模式。

阿默表示：「這種規模與靈活性在太平洋高地（Pacific Heights）是史無前例的，這代表了一個在當今舊金山難以複製的稀有置產機會。」

這座莊園的歷史交易紀錄同樣引人注目。2020年，現任屋主（身分未公開）透過場外交易以3200萬美元購入，成為當年全美最高價的住宅交易之一。如今，該物業以相同的3200萬美元再次進入市場。

若以此價格成交，這座莊園將有望蟬聯2026年舊金山最高房價的紀錄。

舊金山 電動車 健身房

上一則

MLB響尾蛇卡仔手部鉤狀骨受傷動刀 確定缺席經典賽

下一則

法鼓山洛杉磯道場 2.15親子心靈環保開課 小班制免費 名額有限

延伸閱讀

民主黨初選 華埠領袖宣布開放選民登記服務

民主黨初選 華埠領袖宣布開放選民登記服務
挺過倒閉潮 舊金山Metreon購物中心易主 出租率達92%

挺過倒閉潮 舊金山Metreon購物中心易主 出租率達92%
川普政府要求舊金山住房管理局查核公屋租戶身分

川普政府要求舊金山住房管理局查核公屋租戶身分
協助新警長劉力一 過渡警長葉培恩留任 退休金大幅提高

協助新警長劉力一 過渡警長葉培恩留任 退休金大幅提高
超級盃效應 金山市區商圈、景點人潮湧現

超級盃效應 金山市區商圈、景點人潮湧現
華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折

熱門新聞

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因