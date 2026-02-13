外表看似公寓大樓 金山低調豪宅3200萬掛牌上市

SF Gate報導，在舊金山 著名的3199 Jackson St.，矗立著一座充滿神祕色彩的私人莊園。這座歷史建築外表看似尋常的公寓大樓，實則內藏乾坤，如今更以3200萬美元的高價正式掛牌上市。

這座佔地2萬6260平方英尺的豪宅，最初建於1905年，原為一座擁有7個單元的公寓大樓。為了保持低調，現任屋主刻意維持了百年前的建築外觀，試圖與周邊歷史街區融為一體。

然而，內部的蛻變卻令人驚嘆。在獲獎無數的Butler Armsden Architects建築師事務所與國際知名設計師Jonathan Rachman聯手操刀下，歷經長達10年的重新拆解與翻修，這棟建築已從分租公寓轉型為極致奢華的單一家庭莊園。

根據官方公佈的平面圖，這棟5層樓高的建築具備以下傲人規格：9間臥室、10間完整衛浴及5間半套衛浴。主生活層設有歐式庭院，飯廳可容納30人同時用餐，並配備專業級商用廚房。另有專屬「健康樓層」，包含大型健身房 、籃球場、瑜伽室及按摩室，並設有高爾夫模擬室、劇院遊戲間及私人酒窖。

建築提供可容納20輛車的停車空間，並設有6個配備電動車 充電椿的車位。頂樓露台則提供了熱水按摩池、戶外廚房及火堆區，在此可將舊金山世界級的城際美景盡收眼底。

儘管目前為單一家庭持有，但負責銷售的經紀人阿默（Max Armour）強調，該物業具有極高的靈活性。室內包含獨立的兩房客房公寓，多個廚房配置亦可輕鬆轉換為多代同堂或「住辦合一」模式。

阿默表示：「這種規模與靈活性在太平洋高地（Pacific Heights）是史無前例的，這代表了一個在當今舊金山難以複製的稀有置產機會。」

這座莊園的歷史交易紀錄同樣引人注目。2020年，現任屋主（身分未公開）透過場外交易以3200萬美元購入，成為當年全美最高價的住宅交易之一。如今，該物業以相同的3200萬美元再次進入市場。

若以此價格成交，這座莊園將有望蟬聯2026年舊金山最高房價的紀錄。