李維家園屋主 不滿海岸委員會罰款 控違反正當程序

記者啟鉻／洛杉磯報導
卡爾斯巴市海灘正在維護。（取自市府官網）
卡爾斯巴市海灘正在維護。（取自市府官網）

南加聖地牙哥卡爾斯巴市（Carlsbad）屋主李維（John Levy）正與加州海岸委員會（California Coastal Commission）展開法律大戰，爭議涉及他的豪宅「李維家園」（Levyland）上兩道大門、原生植被、步行小徑、婚禮場地及匹克球場的使用權和高額罰款。李維指控，委員會在未經法院審查的情況下開罰，違反正當法律程序。

據The Press-Enterprise報導，李維私人物業「李維家園」位於市區一處潟湖（Buena Vista Lagoon）拐角，他於1998年購入土地並取得海岸開發許可，建造「李維家園」。幾乎從購入之初，他就因許可條件與海岸委員會發生爭執。加州幾乎所有海灘都對公眾開放，委員會有權要求土地所有者提供橫越其土地的通道。李維表示，許可證要求「橫向通行」，遊客可從相鄰海岸進入海灘；但委員會認為這無法保障身障人士通行，要求李維提供從街道進入海灘的通道。

李維家園土地上有兩條可通行的路徑：沿李維土地通往海灘的道路，以及沿潟湖的步行小徑。委員會指出，這兩條路徑的大門在過去近25年幾乎一直關閉，違反許可規定。

李維表示，他願意提供公眾通行，但受制於土地所有權及地役權（easement）問題。當初建屋時，他在通往海灘的道路上安裝大門，並獲得鄰近住戶協會同意，如今拆除仍需該協會批准。他也同意給卡爾斯巴市設置步道地役權，以便遊客通行至海灘，但城市從未正式接受該地役權。李維及律師塔爾科特（Jeremy Talcott）認為，這類財產法律問題應由法院裁定，而非由同一個調查並發出違規通知的政府機構決定。

委員會則對李維在財產上進行未經許可的開發開罰，包括建造匹克球場、清除原生植被以及將住宅出租作婚禮場地。李維表示，他並未經營婚禮場地，只允許租戶舉辦婚禮，並指出自己清除入侵植物後補種原生植被；匹克球場確實未經許可，但他正在申請事後許可。

海岸委員會可對違規者每日開罰1萬1250美元，連續罰款最長可達5年。莫德爾莫格律師表示，工作人員將李維所有涉嫌妨礙公眾通行的違規行為合併為一筆100萬美元罰款，海岸開發違規行為合併為一筆140萬美元罰款。李維認為，這些7位數罰款屬於「準刑事」性質，應受司法審查，因為委員會審查自身開出的罰款，缺乏刑事審判程序的正當法律保障，包括宣誓作證、證據驗證、傳喚與交叉詰問權利。

華人律師薄尚樂認為，加州成立海岸委員會的主要目的之一就是保障公眾使用公共海灘的權利，對於私人物業侵佔海灘及其他違規行為，該委員會有權開罰並訴諸法律。在該委員會成立之前，曾有加州海邊豪宅大量侵佔公共海灘土地，有的將人們進入海灘的通道堵塞，委員會成立後，這種情況基本杜絕，但海濱私人物業佔據海灘情況仍時有發生。

專家指出，監管機構開罰並不罕見，但7位數罰款具有懲罰性，理應受到更高層級的司法審查。過去案例顯示，2016年馬里布居民因沿海通行違規被開罰418萬5000美元，上訴法院維持罰款，州及聯邦最高法院均拒絕審理，對李維是否有利仍存在不確定性。

加州 南加 聖地牙哥

