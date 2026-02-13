房貸利率小升 前景未明等待Fed下一步

我的頻道

記者劉子為／洛杉磯報導
2月10日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
2月10日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

美國房貸利率2月10日較前一日小幅走高，延續上周以來的溫和上升走勢。市場人士指出，當天公布的一系列經濟指標對利率形成拉鋸，短期內可能使利率維持盤整格局。截至發稿，市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.277%；相較之下，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.625%。

根據佳信貸款提供的報告，房貸利率仍處於近年相對具吸引力的水準，部分屋主可評估是否進行再融資，或運用房屋淨值作為資金來源。10日公布的經濟數據中，全美獨立企業聯合會（NFIB）1月小型企業樂觀指數月比小幅下滑，由99.5降至99.3，10項分項指標中有7項走低，顯示中小企業對經濟前景的信心略有轉弱。

此外，勞工薪資與福利的重要指標─就業成本指數（Employment Cost Index）顯示，2025年第四季私營部門勞工整體薪酬季增0.7%。根據勞工統計局資料，2025年12月勞工薪酬年增3.4%，其中工資成長3.3%、福利增加3.4%。按是否加入工會區分，工會勞工薪酬年增4%（工資4.3%、福利3.6%），非工會勞工年增3.3%（工資3.3%、福利3.4%）。

零售方面，美國人口普查局公布的2025年12月零售銷售月增率為0%，不僅低於市場預期的0.4%，也不及2025年11月的0.6%，顯示消費動能出現放緩跡象。值得注意的是，2025年8月，總統川普曾在一份疲弱的就業報告公布後，解雇勞工統計局局長。

市場同時關注聯準會（Fed）後續政策與人事動向。外界點名的華許（Kevin Warsh），被視為聯準會下任主席的潛在人選之一。華許主張推動制度改革，包括與財政部締結新版協議，並將量化寬鬆（QE）限於「真正緊急狀況」，同時縮減聯準會資產負債表。投資機構指出，若未來大幅縮表，恐推升長期利率水準，包括房貸利率在內，進一步加重民眾負擔，對整體經濟與政治氛圍產生影響。

聯準會於1月會議中維持基準利率不變，並將經濟評估由「溫和」上調至「穩健」，同時承認通膨仍「略高」。此一立場顯示短期內不急於調整利率，而下一次政策會議預定於3月17日至18日舉行。

