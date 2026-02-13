獲准撤舊案 比佛利山重擬威榭爾大道高密度新建案

比佛利山市議會於1月13日批准開發商Wilshire Skyline的請求，決議撤銷位於威榭爾大道（Wilshire Blvd.）9229號開發案的原核准計畫。圖為原計劃的效果圖。（取自建商SPF:architects）

隨著2026年到來，比佛利山 莊「建商救濟」（Builder's Remedy）引發的都市規畫爭議，依舊熱度不減。Urbanize LA報導，比佛利山市議會日前批准開發商Wilshire Skyline的申請，決議撤銷位於威榭爾大道（Wilshire Blvd.）9229號開發案的原核准計畫，並請規畫委員會重審且密度更高的新開發案。標誌該市高密度開發案進入新一輪法律與程序的拉鋸戰。

原案計畫興建一棟14層建築，內含116戶工作室、一房、兩房及三房公寓，其中24戶為可負擔住宅，並包括一間60房酒店、約7300平方英尺的一樓零售空間，以及可容納140輛車的地下停車場。

然而，開發商隨後提出修改申請，意圖將建築高度拔高至26層，住宅單位數增至195戶，並將停車位擴充至252個。代表開發商的律師指出，由於加州 近期通過SB 92法案，禁止在適用「密度獎勵（Density Bonus）」的計畫中設置酒店用途，使得原有的14層方案面臨潛在的法律挑戰與合規風險，因此必須轉向更高密度的純住宅方向。

市府人員表示，雖然開發商提交26層新計畫的時間點超出正常辦公時段，但申請方已明確表達無意沿用原有的14層舊流程。基於程序正義與減少未來法律訴訟的考量，市議會最終投票 通過撤銷原核准案，要求規畫委員會針對最新的26層方案重新進行環境審查與細節評估。此外，該案也面臨附近住戶的第二次上訴，對開發規模及市府程序提出異議。

Urbanize LA報導指出，威榭爾大道9229號建案的進展，反映開發商正試圖在瞬息萬變的加州住房法規下（如SB 92），尋求最大化的土地利用率。