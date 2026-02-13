獲准撤舊案 比佛利山重擬威榭爾大道高密度新建案

我的頻道

洛杉磯訊
比佛利山市議會於1月13日批准開發商Wilshire Skyline的請求，決議撤銷位於威榭爾大道（Wilshire Blvd.）9229號開發案的原核准計畫。圖為原計劃的效果圖。（取自建商SPF:architects）
比佛利山市議會於1月13日批准開發商Wilshire Skyline的請求，決議撤銷位於威榭爾大道（Wilshire Blvd.）9229號開發案的原核准計畫。圖為原計劃的效果圖。（取自建商SPF:architects）

隨著2026年到來，比佛利山莊「建商救濟」（Builder's Remedy）引發的都市規畫爭議，依舊熱度不減。Urbanize LA報導，比佛利山市議會日前批准開發商Wilshire Skyline的申請，決議撤銷位於威榭爾大道（Wilshire Blvd.）9229號開發案的原核准計畫，並請規畫委員會重審且密度更高的新開發案。標誌該市高密度開發案進入新一輪法律與程序的拉鋸戰。

原案計畫興建一棟14層建築，內含116戶工作室、一房、兩房及三房公寓，其中24戶為可負擔住宅，並包括一間60房酒店、約7300平方英尺的一樓零售空間，以及可容納140輛車的地下停車場。

然而，開發商隨後提出修改申請，意圖將建築高度拔高至26層，住宅單位數增至195戶，並將停車位擴充至252個。代表開發商的律師指出，由於加州近期通過SB 92法案，禁止在適用「密度獎勵（Density Bonus）」的計畫中設置酒店用途，使得原有的14層方案面臨潛在的法律挑戰與合規風險，因此必須轉向更高密度的純住宅方向。

市府人員表示，雖然開發商提交26層新計畫的時間點超出正常辦公時段，但申請方已明確表達無意沿用原有的14層舊流程。基於程序正義與減少未來法律訴訟的考量，市議會最終投票通過撤銷原核准案，要求規畫委員會針對最新的26層方案重新進行環境審查與細節評估。此外，該案也面臨附近住戶的第二次上訴，對開發規模及市府程序提出異議。

Urbanize LA報導指出，威榭爾大道9229號建案的進展，反映開發商正試圖在瞬息萬變的加州住房法規下（如SB 92），尋求最大化的土地利用率。

值得注意的是，無論是否適用「建商救濟」，Wilshire Skyline仍計畫在9229號地點建造住宅。開發商此前已獲批在同一地點興建較小的八層樓住宅。此次爭議凸顯比佛利山莊高密度住宅開發的法律與程序挑戰，本案重審的結果，將成為未來南加州富裕社區應對加州高密度住房開發法規的重要前例。

原案計畫興建一棟14層建築，內含116戶工作室、一房、兩房及三房公寓，其中24戶為可負擔住宅，並包括一間60房酒店、約7300平方英尺的一樓零售空間，以及可容納140輛車的地下停車場。（取自建商SPF:architects）

