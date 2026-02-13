人口老化 養老型建案加快推進步伐

我的頻道

記者啟鉻／洛杉磯報導
發展長者關懷設施成為地方城市規劃與公共政策核心議題。（示意圖取自pexels/Ron Lach)

隨著美國老齡人口持續攀升，相關設施的發展，已成為城市規畫與公共政策的核心議題之一。進入2026年，專家普遍預期，從南加州的洛杉磯縣、橙縣與內陸帝國地區，乃至加州各地，長者社區與各類照護設施等養老型建案將加快推進步伐。這不僅回應快速成長的銀髮人口需求，也反映住宅型態、醫療整合與社區照護模式正發生深刻轉變，並逐步重塑加州未來的居住版圖。

南加州資深地產投資專家涂小指出，2026年南加商業地產市場的亮點之一，正是養老型地產的持續快速成長。尤其是在聖伯納汀諾縣與河濱縣等內陸地區，相較洛杉磯縣與橙縣，土地成本相對較低，使得開發100個房間以上的大型養老型設施更具可行性與發展空間。

她進一步說明，養老型房地產不同於一般住宅，通常採用內走廊設計，並須符合年長者居住所需的消防安全、活動空間與室內裝修等特殊規範，設計與規畫具高度專業性。在嬰兒潮世代逐漸邁入老年，加上65歲以上長者中相當比例需要長期照護，一般家庭往往難以負擔，對專業養老與看護機構的需求將愈發高漲。

南加華人社團「東北海外聯誼會」會長包信忠在接任會長後，將會員退休後的養老需求納入未來規畫重點。他表示，隨著不少會員已步入退休年齡，如何協助大家妥善規畫退休生活成為重要課題。初步構想是在南加州河濱縣南部地區打造一處適合會員的養老設施，結合餐飲、醫療與戶外休閒活動，讓銀髮族的退休生活更加豐富多元。包信忠指出，該項目規畫位於湖畔，並將擁有土地作為開發基礎，預計2026年可能完成土地購置後，進一步推動後續開發。

另一方面，據Senior Housing Business消息，加州商業地產投資集團CCI日前宣布，在南加州洛杉磯伍德蘭岡（Woodland Hills）開發一處規模達236個單位的高端長者住宅社區，該項目預計於2026年第二季動工，布局快速成長的銀髮住宅市場。

該案名為Livelle Mulholland，完工後將提供200戶獨立生活住宅（Independent Living）、七棟別墅、16戶輔助生活公寓（Assisted Living），以及13戶失智照護單位（Memory Care），並由全美知名長者住宅營運商負責管理。

在設施規畫方面，該社區將設有配備治療水池的健康中心、自然步道與戶外運動場地，並提供地下與附設停車空間。此外，還包括餐廳、葡萄酒吧與屋頂休憩酒廊，以及室內外劇院與教室，滿足住戶休閒、社交與學習等多元需求。

根據開發計畫，工程預計2028年下半年正式運營。該建案顯示開發商持續看好南加州高端長者住宅市場，也反映結合醫療、休閒與社區生活的整合型老年關懷設施，正逐步成為市場主流。

專業人士對養老型地產新建案前景看好的同時，也有建築公司對現有設施升級更為樂觀。綜合建設公司Matrix Construction Services日前發布的報告（Preparing Senior Living Communities for 2026 Demand）指出，展望2026年，高齡住宅（Senior Living）入住率預期將持續上升，但新供給量仍將維持在相對有限的水準。在短期新開發案有限的情況下，已經開發的高齡住宅項目正扮演愈來愈關鍵角色，以滿足持續成長的市場需求，市場焦點也因此轉向現有資產的定位與營運表現。

該公司強調，隨著競爭日趨激烈，愈來愈多營運商選擇優先投入既有設施的改善與升級，而非全面展開新開發案。透過空間翻新、服務優化與功能調整，業者期望在供給受限的市場環境中，提升住戶體驗與營運效率，進一步強化競爭優勢。

福全健保會員4.5萬人增5成 福利升級
ICE行動頻繁引恐慌 洛縣警長:社區可放心求助
慈濟舉辦年度社區歲末祝福 共迎新春
南加本周天氣轉變 暫別暖陽將迎兩波降雨
西敏市廢棄購物中心 將迎新生
華企捐空淨機 守護橙縣警消健康

