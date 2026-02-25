我的頻道

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

谷愛凌代言 中國安踏在美首店比佛利開張

洛杉磯訊
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）
洛杉磯時報等媒體24日報導，耐吉（Nike，中國稱「耐克」）最大的中國運動品牌競爭對手：谷愛凌（Eileen Gu）和美國職籃球星柯瑞（Stephen Curry）等明星代言的安踏體育（Anta Sports），已在北美開設首家零售店，且選址在洛杉磯比佛利山。

作為耐吉的競爭對手、中國運動品牌巨頭安踏體育本月稍早在比佛利山（Beverly Hills）開設其北美首間零售門市，積極拓展國際版圖。該品牌代言人包括：在舊金山長大、代表中國出賽的奧運滑雪選手谷愛凌。她在米蘭冬奧會期間於滑雪場上多次穿著安踏外套亮相。柯瑞（效力金州勇士隊）也曾被拍到穿著訂製款安踏球鞋。

安踏目前是中國最大的運動服飾公司，全球年銷售額超過100億美元。如今它進軍競爭激烈的美國市場，首先以約2500平方英尺的門市作為起點。其主要產品為跑步與生活風格鞋款，標誌為簡潔鳥形形象：側轉的字母「A」。價格介於80至200多美元之間。

該店於2月13日開幕，出席活動的包括達拉斯獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）與湯普森（Klay Thompson），兩人皆為前耐吉代言人，現已與安踏簽署代言合約。

厄文目前擔任安踏公司首席創意官，並推出個人「Kai」系列籃球鞋，包括一款慶祝農曆新年的新鞋款。

安踏品牌執行長徐陽（Samuel Tsui）在聲明中表示，新門市展現了公司對美國市場的「承諾」。根據公司聲明，該空間將作為「社群與文化樞紐」，舉辦跑團與其他活動，慶祝「華裔美國人傳統、運動與性能創新的交會」。

安踏是母公司Anta Sports Products旗下的旗艦品牌。該公司創立於1991年，最初是一家小型鞋業公司。

「安踏」顧名思義，意思是「安穩的步伐」，品牌口號為「永不止步」。

洛杉磯快艇隊球員瓊斯（Derrick Jones）在2月6日於Golden 1 Center對戰沙加緬度國王隊（Sacramento Kings） 的比賽中，也穿著安踏球鞋出賽。

該公司於2007年在香港交易所上市。根據「南華早報」報導，北京2008年奧運會後不久，安踏成為中國代表團在2012年倫敦奧運會的運動服飾贊助商。

2009年，安踏取得斐樂（FILA）在中國、香港與澳門的商標權。近年來，安踏體育積極擴張。去年5月，安踏以2.9億美元收購德國戶外品牌Jack Wolfskin。今年1月，公司以18億美元收購Puma 29%股份，成為其最大股東。

自2019年起，安踏一直是Amer Sports的最大股東。該公司總部位於赫爾辛基，旗下品牌包括以高端防水外套聞名的 Arc'teryx；主打「Gorpcore」登山鞋、曾被小賈斯汀（Justin Bieber）妻子海莉（Hailey Bieber）與Bella Hadid穿著的Salomon；以及製造NBA官方比賽用球的Wilson。

根據公司去年8月發布的中期財報，截至2025年6月，安踏在全球各品牌合計經營超過1萬3000間門市，員工約6萬5500人。

截至2025年6月底，公司在中國以外約有250間門市。據彭博社去年9月報導，安踏計畫在未來三年內將東南亞門市數擴增至1000間。

此外，安踏也正在阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、埃及與肯亞建立零售據點。

安踏在美國的首家零售門市位於330 N. Beverly Drive，該址前身為AllSaints門市，鄰近Wilson運動用品店。

安踏在比佛利山（Beverly Hills）開設其北美首間零售門市。（取自安踏網...
