陪長者走完最後一程 善用紅藍卡「臨終關懷」

怎樣在延續生命與維持尊嚴之間取得平衡，成為家屬最艱難的抉擇之一。（示意圖，取材自pexels）

當疾病進入末期或高齡長者身體機能明顯衰退時，怎樣在延續生命與維持尊嚴之間取得平衡，成為家屬最艱難的抉擇之一。在美國，紅藍卡 （Medicare／Medicaid ）所提供的「臨終關懷服務（Hospice Care）」，正是一項讓長者在尊嚴與陪伴中走完人生最後一程。

根據Medicare／Medicaid官網資訊，臨終關懷，並非放棄照顧，而是在醫師評估病人預期壽命約6個月以內時，將照護重點從積極治療，轉向減輕痛苦、控制症狀、穩定情緒；讓病人能在尊嚴與陪伴中，走完人生最後一段路。

紅藍卡所涵蓋的臨終關懷服務，包括由專業護理人員定期到府探視、協助疼痛與症狀控制、提供必要的醫療設備與藥品（如病床、氧氣機、防壓瘡床墊等），以及心理與情緒支持。服務對象不僅是病人，也包括長期承受壓力的家屬。多數Hospice機構都提供24小時緊急聯絡管道，讓家屬在突發狀況時不必慌亂送醫，而能盡快獲得專業指引。

在實際運作上，臨終關懷服務可以在家中、養老院 、專門的Hospice機構，甚至部分醫院進行。許多家庭選擇在家中接受服務，讓長者留在熟悉環境，由家人陪伴，情緒相對安穩，也更符合華人重視「善終」的觀念。

臨終關懷與一般看護不同。一般看護主要協助日常起居，如餵食、翻身、清潔，並不具備醫療判斷能力。而臨終關懷則由醫療團隊主導，能即時掌握病程變化，處理疼痛、不適與彌留狀態，並在適當時機協助家屬為後事做準備，避免手忙腳亂或留下心理創傷。

不少照顧者在事後都提及，若提早了解並使用臨終關懷服務，不僅能減輕病人的身體痛苦，也能讓家屬在心理上更有準備，少一些慌亂與自責，多一些平靜與陪伴的品質。

需要提醒的是，臨終關懷並不是最後一刻才啟動的服務，而是當長者或病患健康明顯走下坡時，就可以開始諮詢與規畫。提早了解制度、主動與醫師及家人溝通，往往能讓人生最後一段路，走得更安穩，也讓留下來的人，少留遺憾。