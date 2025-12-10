我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

南加一名華人日前返回中國探親，因需要處理一些國外業務，使用了所謂「翻牆」軟件，沒想到經常使用的微信被禁用一周。他表示，他平時所有工作都需要通過微信群操作，這幾天猶如置身監獄一樣。返回洛杉磯後，他感嘆：「自由的感覺真好！」

居住奇諾岡的Alan Zhang在11月中旬與家人一起返回中國家鄉探親。他表示，返鄉大約十餘天。因他在馬來西亞、菲律賓有公司，需要他經常處理一些業務，於是在回國探親期間，利用手機下載的一個通訊軟體Viber，也就是所謂翻牆軟體，與在馬來西亞的一家銀行經理交流業務。因為員工取現金需要交物業費，這樣利用這個軟體溝通，前後也就約3分鐘時間，就掛斷了。沒想到，收到微信團隊訊息，提醒他通訊環境異常，需要禁言一周，朋友圈也被關閉無法應答。他說，就這樣，他的微信被強制下線了。

Alan Zhang表示，他在馬來西亞、菲律賓都有物業作民宿出租，由於微信是他經常使用的交流工具，由於被強制下線，導致員工在群裡發信息要他回覆，他無法回應，他打多少字想發出去，都沒有辦法。他說：「一下子，他如同在玻璃監獄一樣，可以看見工作群裡的信息，也可以收到工作夥伴的資訊，但就是無法溝通交流，我變成了啞巴一樣。」

他還說，由於一直使用微信交流，覺得很便利，平時很少存客戶電話號碼，只是極少數人可以用電話或短信溝通。發生微信強制下線後一周內，他深刻體會到了失去部分自由對話的痛苦。

對於發生這個意外情況，Alan Zhang解釋為，應該是中國相關網路監測技術很先進，立刻感受到當事者手機通訊環境異常，認為並非中國的內部網絡，判斷可能與詐騙有關，就採取截斷通訊手段。如此也會影響到微信通訊使用。但這種說法，還需要專業人士進一步證明。

不過，一周沒有使用微信交流，Alan Zhang也有額外感受。他表示，反正這一周開著手機什麼也做不了，現在終於可以放下了工作，忽略時差，做自己喜歡做的事情，和家人及親友在一起，充分享受家鄉美食和難得的閒暇時光。

Alan Zhang也提到，他還將遇到的情況告訴家鄉一名好友，好友也在國內經常翻牆做一些國外業務。好友說，自己經常也翻牆並未影響到什麼，猜測可能若翻牆上外網瀏覽，估計不會受到影響，但是，一旦利用通訊軟體與國外某人通話，突然流量增多，可能會立刻收到中國網路監測機構警告處理。 好友也提醒，在中國國內無論是手機還是網路，使用某種通訊軟體與國外交流，一定要多加小心，避免觸碰違規翻牆政策。

微信 南加 洛杉磯

上一則

TSA示警：手機用機場USB充電、連公共WiFi 恐被駭

延伸閱讀

無人機空投牛排、蟹腳、大麻進南卡監獄 獄警攔截查辦

無人機空投牛排、蟹腳、大麻進南卡監獄 獄警攔截查辦
生養是一條河（二三）

生養是一條河（二三）
台灣禁小紅書 離年輕人更遠

台灣禁小紅書 離年輕人更遠
英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局

英特爾承諾在馬來西亞額外投資逾2億美元 強化封測布局
赴中國旅遊探親要小心 多地已進入流感高峰期

赴中國旅遊探親要小心 多地已進入流感高峰期
中囚犯在曼谷監獄當VIP 從中國聘女模直送搞淫亂派對

中囚犯在曼谷監獄當VIP 從中國聘女模直送搞淫亂派對

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位